VIDEO / Emotivne scene: Eyupspor ‘napravio čudo’ kod Fenera i izborio ostanak u ligi

Posljednje kolo turske Süper Lige donijelo je veliku dramu u borbi za ostanak, Eyupspor je izveo pravo čudo na stadionu Fenerbahčea.

Bio im je dovoljan samo bod u Istanbulu i kada su na poluvremenu poveli s 2:0, izgledalo je da su na pravom putu da uspješno završe svoju misiju.

Ipak, Fenerbahče u završnoj fazi utakmice uspijeva stići do velikog preokreta, a Kerem Aktürkoğlu je pogodio dva puta i doveo domaće u prednost.

Ali gosti se ne predaju – u 87. minuti Ulvan pogađa za golemu radost Eyupspora.

Još emotivnije scene viđene su nakon posljednjeg sudačkog zvižduka, bilo je i suza radosnica… U drugu ligu ispali su Antalyaspor, Kayserispor i Fatih Karagümrük.