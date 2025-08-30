Objavljen je raspored: Dinamo će ipak jednu od europskih utakmica igrati u Srbiji!

Podijeli :

Luka Kolanović CROPIX

Dinamo je saznao termine utakmica u ligaškoj fazi Europske lige.

Dinamo će jedno od svojih europskih gostovanja odigrati u Bačkoj Topoli. Maccabi iz Tel Aviva zbog ratnog stanja u Izraelu koristi stadion srpskog prvoligaša TSC-a za domaće utakmice, a na istom terenu igrat će i cijelu grupnu fazu Europske lige. Prošle sezone svoje je domaćinstvo odrađivao na stadionu Partizana u Beogradu.

“Maccabi će nastaviti domaćinstvo svojih utakmica u TSC Areni u Bačkoj Topoli u Srbiji, a ugostit će hrvatski GNK Dinamo Zagreb, francuski Olympique Lyon, talijansku Bolognu i danski FC Midtjylland, u dvoboju koji bi trebao biti repriza prošlogodišnje utakmice u Beogradu”, objavili su iz Maccabija.

Raspored utakmica Dinama u Europa ligi:

24. rujan 2025, 21:00 – Fenerbahče (doma)

2. listopad 2025, 21:00 – Maccabi Tel Aviv (gostovanje)

23. listopad 2025, 21:00 – Malmö (gostovanje)

6. studeni 2025, 18:45 – Celta Vigo (doma)

27. studeni 2025, 18:45 – Lille (gostovanje)

11. prosinac 2025, 18:45 – Real Betis (doma)

22. siječanj 2026, 21:00 – FCSB (doma)

29. siječanj 2026, 21:00 – Midtjylland (gostovanje)