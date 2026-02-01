Novi zvučni transfer u Dinamu, vraćaju igrača na kojem su zaradili osam milijuna eura?

Podijeli :

Dinamo je posljednjih dana obavio nekoliko zanimljivih transfera, a rade na dovođenju još jednog pojačanja.

U Maksimir se vratio Dominik Livaković, dok su klub napustili Kulenović, Jakirović, Mudražija i Villar.

Kako doznaje tportal, Dinamo do kraja prijelaznog roka želi dovesti Ivana Šunjića koji je trenutno standardni igrač u redovima ciparskog Pafosa.

Za Plave je igrao već od 2018. godine te skupio 44 nastupa uz dva gola. U ljeto 2019. Šunjić je za 8 milijuna eura otišao u engleski Birmingham gdje je skupio nešto manje od 200 nastupa.

Karijeru je zatim nastavio na posudbi u Herthi, a u ljeto 2024. bez odštete otišao u ciparski Pafos.