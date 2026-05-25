Rebić dobio nagradu pa odgovorio na pitanje o ostanku u Hajduku: ‘Drugi red livo’

Luka Kolanovic via Guliver Image

Krilni napadač Hajduka Ante Rebić našao se u idealnoj momčadi SuperSport HNL-a za prošlu sezonu. Nakon izlaska na pozornicu, Rebić se obratio okupljenima, a prije njega govorio je kapetan Lokomotive Marko Pajač.

“Čast mi je biti ovdje. Marko Pajač je bio pričljiv, a vi svi znate da sam ja još pričljiviji”, našalio se Rebić, nakon čega ga je voditelj Marko Šapit upitao za komentar Hajdukove sezone.

“Realno je bilo drugo mjesto, čestitam Dinamu na vrhunskoj sezoni. Osobno mislim da mogu bolje.”

Na kraju je Šapit pitao Rebića ostaje li i sljedeće sezone na Poljudu, a Hajdukov igrač kratko je odgovorio pokazavši prema predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap:

“Drugi red, livo.”