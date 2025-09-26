Novi problemi za PSG, uoči teške utakmice ‘otpao’ i kapetan

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Pariški klub samo pet dana dijeli od susreta Lige prvaka protiv Barcelone, a danas su objavili da se na listi ozlijeđenih nalazi kapetan Marquinhos.

On će zbog ozljede lijevog kvadricepsa biti van terena nekoliko tjedana, a klub nije precizirao ni kada se Marquinhos ozlijedio.