Novi problemi za PSG, uoči teške utakmice ‘otpao’ i kapetan

Pariški klub samo pet dana dijeli od susreta Lige prvaka protiv Barcelone, a danas su objavili da se na listi ozlijeđenih nalazi kapetan Marquinhos.
On će zbog ozljede lijevog kvadricepsa biti van terena nekoliko tjedana, a klub nije precizirao ni kada se Marquinhos ozlijedio.
Odigrao je cijelu utakmicu protiv Olympiquea iz Marseillea u ponedjeljak navečer, a igrao je i prošle srijede u Ligi prvaka protiv Atalante Bergamo.
Osim njega, PSG na raspolaganju nema ni Ousmanea Dembéléa (bedro), Désiréa Douéu (list) i Joãoa Nevesa (bedro), koji “nastavljaju rehabilitaciju”.
