Novi problemi za Hajduk: Ozlijedio se Bruno Durdov

Hajduk se suočava s novim problemima nakon slabog početka proljetnog dijela sezone, jer se ozlijedio i mladi Bruno Durdov (18). Na posljednjem treningu u jednom je duelu na njega naletio suigrač Ron Raci, pri čemu je Durdov ozlijedio skočni zglob.

Mladi nogometaš, kako prenosi Index, završio je na štakama, a uskoro ga čeka detaljan liječnički pregled koji će pokazati koliko je ozljeda ozbiljna. Prema prvim procjenama, izbivat će najmanje mjesec dana, dok bi u slučaju težeg oštećenja oporavak mogao biti i znatno dulji.

Durdov ove sezone nema značajniju minutažu – u 20 kola HNL-a upisao je 11 nastupa, ali je samo dvaput bio u početnoj postavi, uz jednu asistenciju. U prva dva kola 2026. godine na terenu je proveo svega jednu minutu. Ozljeda mu je poremetila i privatne planove, jer je u petak trebao prisustvovati maturalnoj večeri, koju će zbog zdravstvenog stanja morati propustiti.

