Novi igrač Dinama: ‘Zbog Olma se zaljubiš u Dinamo! Yamal? Kad krene prema vama, samo se prekrižite’

Novi igrač Dinama, donedavni nogometaš Barcelone, Sergi Dominguez, pričao je za hrvatske medije na pripremama u Sloveniji.

Pitali su ga novinari prvo kako je krenula ta priča s Dinamom.

“Bio sam kući kad me nazvao Albert Capellas, šef Dinamove akademije. Pitao me želim li doći u Dinamo? Znam gospodina Capellasa iz Barcelone, bio je tamo kad sam ja bio u Akademiji, tako da nije bilo teško odlučiti. Odmah sam kazao, zašto ne? Nastavili smo pričati i sad sam ovdje”, prenosi riječi Domingueza Germanijak pa dodaje:

“Bio sam u drugoj momčadi Barcelone i svjestan da je u trenutno za mene bi bilo vrlo teško zaigrati u prvoj momčadi. Konkurencija je tamo strašna! Zato sam želio pronaći klub u kojem ću igrati. Dolazak u Dinamo je za mene bila sjajna odluka, u to sam apsolutno siguran. Bolje je u karijeri napraviti takav korak, igrati u Dinamu, nego ne igrati u Barceloni.”

Koliko je Dani Olmo utjecao na njegovu odluku?

“Da, definitivno jest. Olmo je uvijek lijepo pričao o Dinamu, ne samo meni. Znam to kad sam bio dio prve momčadi. Kad slušate kako Dani priča o Dinamu, onda se odmah zaljubite u ovaj klub! Čim sam završio razgovor s Albertom Capellasom, nazvao sam Danija, da mi ispriča još neke stvari o Dinamu. Odmah mi je kazao; ‘Sergi, to ti je sjajna odluka, Dinamo ti je super!’ Pričao mi je da su Dinamo i grad Zagreb fantastični, da ću uživati i igrački napredovati. Nakon razgovora s njim još sam više bio siguran da sam donio ispravnu odluku.”

Zašto je u Barceloni iz prve momčadi prebačen u drugu?

“Vrlo jednostavno! Araujo i Christensen su se vratili nakon ozljeda i počeli su igrati. Tu su još bili Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia… Bilo je jako puno igrača na stoperskim pozicijama.”

Može li Dinamo kopirati Barcelonu, igrati kao Barcelona?

“Zašto ne? Dinamo ima iznimno mnogo kvalitetnih igrača, to sam vidio u ovo kratko vrijeme koliko sam ovdje, gledao sam jednu utakmciu. Takvi kvalitetni igrači mogu se prilagoditi svim sustavima. Treba vremena, naravno, ali ništa nije nemoguće.”

Varelu neki uspoređuju s Lamine Yamalom.

“Znate, Yamal je – Yamal… Hoće li jednog dana biti na razini Lamine Yamala ne znam, ali da se radi o sjajnom mladom igraču, to je sigurno. Recimo, znao sam odmah kad sam prvi put vidio Yamala da će biti svjetska klasa. Ja sam igrao za U-17 momčad Barcelone, on je igrao kategoriju U-15, a igrao je i za nas starije. Rekao sam svojem tati, vjeruj mi, ovaj će dečko biti Zlatna lopta. Bilo ga je ludo gledati, ne mogu riječima to opisati.”

Je li ga Yamal znao predriblati?

“Ponekad, ha, ha, ha… Yamal može predriblati svakoga. Kad ide prema vama, samo se prekrižite. Da ga skršim’? Ma ne, ha, ha, ha… Lamine je moj prijatelj.”

