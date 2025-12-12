Nogometni savez BiH kaznio Igora Štimca zbog vrijeđanja i klevetanja

Podijeli :

xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver

Nogometni savez Bosne i Hercegovine kaznio je Igora Štimca iznosom od 2000 konvertibilnih marki (1023 eura) zbog vrijeđanja i klevetanja.

Ova novčana kazna se odnosi na događaje nakon odigravanja utakmice 13. kola. Podsjetimo, Štimac je u pobjedi Zrinjskog protiv Širokog Brijega 2:1 isključen u drugoj minuti sudačke nadoknade nakon unošenja u lice glavnom sucu. Smirivali su ga igrači Zrinjskog, a dok je napuštao teren su se mogli čuti pogrdni povici s tribine Širokog Brijega.

Štimac se nije ‘smirio’ ni na konferenciji za medije gdje se svađao i nadglasavao s novinarom riječima:

“Kako to nismo dobili devet i pol godina ovdje kad smo zaštićeni? Oš’ mi to objasnit? Kako?”, nakon čega je napustio press konferenciju.