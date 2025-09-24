Rooney otvoreno progovorio o borbi s porocima: ‘Vjerujem da bih bio mrtav da nije bilo nje’

Podijeli :

xCharliexCarterx via Guliver

Legendarni engleski napadač progovorio je o velikoj bitci koju je kroz život vodio s alkoholom.

Wayne Rooney, legenda engleskog nogometa i najbolji strijelac u povijesti Manchester Uniteda, otvoreno je progovorio o najmračnijem razdoblju svoje karijere. Gostujući u podcastu bivšeg suigrača Rija Ferdinanda, Rooney je priznao da je još dok je aktivno igrao imao ozbiljnih problema s alkoholom.

Rooney, koji je u dresu Uniteda postigao rekordna 253 gola i obilježio cijelo jedno desetljeće Premier lige, opisao je kako je u tim godinama „pad bio strmoglav”.

„Došlo je do trenutka kada sam otišao predaleko, naravno da jesam. Mislio sam da se ne mogu nikome obratiti. Istina je, nisam želio to učinit jer sam vjerovao da mogu nositi taj teret“, ispričao je Rooney.

Dodao je i da su ti trenuci bili izuzetno teški: „Sjećam se da sam odlazio na trening s kapima za oči i žvačući žvake. Znao sam piti i po dva dana bez prestanka.“

Poslije svega, zahvalio se supruzi Coleen, koja je kroz sve krize prolazila zajedno s njim te mu na kraju pomogla da se izvuče.

„Iskreno, vjerujem da bih bio mrtav da nije bilo nje“, rekao je u razgovoru s Ferdinandom.

Rooney je naglasio kako danas o tim problemima govori otvoreno jer vjeruje da će njegovo iskustvo pomoći drugima koji prolaze kroz slične borbe.