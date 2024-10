Rodri: Mnogi su mi pisali da je danas pobijedio nogomet

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Zlatnu loptu, prestižnu nagradu koju dodjeljuje francuski sportski časopis France Football, osvojio je španjolski reprezentativac i igrač Manchester Cityja, Rodri (28).

“Ovo je nevjerojatna noć za mene. Želim se zahvaliti svima koji su glasali za mene, koji su mi ukazali povjerenje. Danas je vrlo poseban dan ne samo za mene, nego i za moju obitelj, moju zemlju, moju djevojku. Nogomet je kolektivni sport, ovdje sam i zahvaljujući Cityju, osoblju, igračima.

Za mene je to vrlo posebno, bez vas to ne bih postigao. Hvala reprezentaciji, izborniku Luisu de la Fuente što mi je tako dugo vjerovao. To je pobjeda i za španjolski nogomet. Danas su mi mnogi pisali da je pobijedio nogomet”, rekao je Španjolac.

Rodri je vodio Španjolsku do naslova europskih prvaka, odigravši iznimnu sezonu 2023./2024. U 50 utakmica za klub postigao je devet golova i imao 14 asistencija. Na Euru je bio ključan igrač, a s Manchester Cityjem osvojio je Premier ligu, UEFA-in Superkup i FIFA-ino Svjetsko klupsko prvenstvo.

“Oduvijek govorim kako mi je najvažnije svakodnevno napredovati. Bio sam klasični veznjak, ali shvatio sam da moram imati više golova i asistencija. Moram igrati poput napadača jer puno igramo prema naprijed.

Ljudi me baš ne poznaju, ali ja sam normalan lik. Trudim se uživati u svome poslu, trudim se biti dobra osoba i vođa te svaki dan učiti od najboljih. Mirna sam osoba sve dok se ne naljutim. Normalan sam, trudim se svojoj djeci govoriti da ne moraju biti ludi kako bi bili najbolji. Imao sam tešku ozljedu, ali sada se bolje osjećam. Trudim se pozitivno gledati”, dodao je Rodri.