Jakirovićev sin dobio 90 minuta u pobjedi Intera u Primaveri

Jonathan Moscrop / Sportimage via Guliver Image

U nedjelju je odigrano 34. kolo talijanske Primavere, natjecanja za mlade igrače. Interova U-20 selekcija ugostila je Lecce te je slavila s minimalnih 1:0.

Jedini pogodak na utakmici stigao je u 71. minuti kada je Cristian Carrara zabio za pobjedu Intera.

U redovima Nerazzurra svih 90 minuta odigrao je mladi hrvatski reprezentativac Leon Jakirović, inače sin Sergeja koji se trenutačno s Hull Cityjem bori za ulazak u Premier ligu.

Jakirović je ove zime preselio iz Dinama u Inter za 2,5 milijuna eura te se brzo nametnuo u mladoj momčadi milanskog kluba. Ovo mu je bio već deseti nastup u Primaveri, a igrao je i u pobjedi od 5:3 protiv Real Betisa u Ligi prvaka mladih. Trener ga nije koristio u porazu 3:2 od Benfice u četvrtfinalu istog natjecanja.

Mlada ekipa Intera se ovom pobjedom privremeno probila na šesto mjesto Primavere, a to im donosi doigravanje za titulu. Ostalo je četiri kola do kraja, a Inter sedmoj Atalanti bježi dva boda, ali uz utakmicu više.

Kod Leccea nije nastupio 18-godišnji Roko Lerga koji je priključen U-20 momčadi iz U-18 ekipe za koju je ove sezone odigrao 26 utakmica.