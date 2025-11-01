Nekadašnja zvijezda Intera optužena za krijumčarenje droge

Bivši reprezentativac Belgije i nekadašnji veznjak Rome i Intera u siječnju je priveden u sklopu istrage briselskog tužiteljstva te je proveo noć u pritvoru, ali zasad nije službeno optužen.

Predsjednik kluba Hans Van Duysen poručio je da “svatko ima pravo na pošteno suđenje” i da je Nainggolan nevin dok mu se ne dokaže krivnja, dodavši kako bi slučaj vjerojatno prošao nezapaženo da nije riječ o poznatom nogometašu.

Prema belgijskim medijima, Nainggolan je od glavnog osumnjičenog Nasr-Eddinea Sekkakija primio 105.500 eura, što objašnjava kao posudbu zbog blokiranih računa tijekom razvoda, a iznos je, tvrdi, u potpunosti vratio. Njegov odvjetnik ističe da nema dokaza o povezanosti s kriminalom.

Lokeren neće poduzimati nikakve mjere dok se ne dokaže suprotno.