Mlada Dinamova momčad velikim preokretom srušila Chelsea

Dinamova U-21 momčad ostvarila je veliku pobjedu protiv vršnjaka iz Chelseaja, slavivši 2:1 u drugoj utakmici Premier League International Cupa.
Iako je engleski sastav poveo u 73. minuti preko Atoa Ampaha, Dinamo je napravio preokret zahvaljujući dvostrukom strijelcu Mislavu Ćutuku, koji je pogodio u 85. i 93. minuti.
Premier League International Cup je prestižno europsko natjecanje za momčadi do 21 godine, a ove sezone sudjeluju 32 kluba – 16 iz Engleske i 16 iz ostatka Europe. Dinamo se nalazi u skupini C i trenutno drži prvo mjesto sa šest bodova, iako većina klubova još nije ni započela natjecanje.
Zagrepčani u ovom natjecanju sudjeluju od 2016., a najveći uspjeh ostvarili su 2019. kada su igrali finale protiv Bayerna.
