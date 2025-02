Mamić: Pa kako sam ja onda pokrao Dinamo?! Od njega je i Bog dvaput digao ruke

Podijeli :

Zdravko Mamić, nekadašnji šef Dinama iz Zagreba, pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba koji je vodio, održao je konferenciju za medije u Mostaru u srijedu.

Zdravko Mamić sazvao je konferenciju nakon što je, nakon njega i njegovog brata, osuđen i njegov sin Mario, na godinu i četiri mjeseca zatvora, a koji će na izdržavanje kazne biti pozvan 10. ožujka.

“Okidač za ovo moje obraćanje je moje drugo suđenje u Osijeku, ali bit će riječi o svemu. Tko je Zdravko Mamić? Raspala se Jugoslavija, igra se prvo hrvatsko prvenstvo. Igra se samo u četiri grada jer je Hrvatska u ratu presječena na pola. Dinamo je prvu sezonu završio na sramotnom petom mjestu, također sramotno je izgubio i finale Kupa“, započeo je svoje izlaganje Mamić.

Zatim je govorio o privatizaciji Dinama:

“Jedne noći te godine sam sjedio sa svojim kumom, pokojnim Ćirom Blaževićem u jednom zagrebačkom hotelu. Dvojica policajaca su nam prišla i rekli da moramo kod predsjednika Tuđmana. On je naredio Ćiri da mora privatizirati Dinamo. Izašli smo od predsjednika, a mene Ćiro pita – sine, što je to privatizacija? Ja sam mu rekao da ne brine, da ja znam sve o tome jer sam vodio privatizaciju drvne industrije. Ukrcali smo novac i Dinamo je odmah postao prvak. Vlasnici Dinama smo bili ja, Ćiro i tvrtka Montmontaža.“

Opet se Mamić hvalio druženjima s Franjom Tuđmanom:

“Svaki dan sam bio u društvu predsjednika Tuđmana od 1992. do 1995. godine u teniskom klubu Vinka Hotka. Predsjednik je tamo svakog dana igrao preferans i tenis. Predsjednik Tuđman je više volio Dinamo nego svoje oči. Silno je patio, želio je i sanjao da Dinamo odigra neku prijateljsku utakmicu s nekim europskim klubom. Ja sam rekao da ću ja dovesti klub u kojem igra moj brat Zoran. I doveo sam Bochum, najstarijeg bundesligaša. On je bio toliko sretan da bi mi valjda dao pola Hrvatske da sam tražio. Zašto ovo sve govorim – jer ne pristajem na falsifikate.”

“Dinamo je ove sezone od Europe i UEFA-e dobio 44 milijuna eura. Hrvatska je u zajednički fond dala 50.000 eura. Pazite te razlike – prije 30 godina si molio da netko iz Europe s tobom igra prijateljsku utakmicu, a sada Dinamo za pobjedu nad Milanom u Ligi prvaka zaradi 2,2 milijuna eura i na korak je od toga da direktno ide u Ligu prvaka. Ja sam bio apsolutni šef Dinama. Ako je to istina, a jest, ja sam sam donosio hrabre odluke, zašto mi onda sad ne priznate što sam napravio za hrvatski sport i državu nego svaki dan masakrirate mene i moju obitelj.“

“Ne postoji danas ni jedan stanovnik svijeta koji ne zna za Hrvatsku. Mi smo jedina država na kugli zemaljskoj koja je u tri sporta na svjetskim prvenstvima među tri na svijetu.“

Komentirao je i tvrdnje da je on pokrao Dinamo.

“Kroz moje ruke je prošlo što sam stvorio, ne manje od 200 do 300 milijuna eura. Pa kako sam ja onda, đubradi jedna, pokrao Dinamo?! Pa, od Dinama je dva puta i Bog digao ruke, 1992. i 2000. godine.”

I nije stao na tome:

“Stipe (Stjepan Mesić, op.a.) i Kolinda (Kolinda Grabar-Kitarović, op.a.) nikad ne bi bili predsjednici države da nije bilo mene. Kaže mi moja Iva, voli me kao san: “tata nema tih sudova koji mogu poništiti ono što sam vidjela svojim očima”. I ja odlučim doći održati ovu konferenciju da objasnim još jednom što su mi učinili u Hrvatskoj i što mi i dalje rade.“

A povod je bio sljedeći: “U petak primim mail od odvjetnika, a rasprava je u ponedjeljak, pozvan je i svjedok Eduardo da Silva. U mom procesu moji svjedoci se uvijek zovu telefonski, nikad nijedan nije dobio poziv na vrijeme. Moji ne dobivaju, nego ih zovu ad hoc, tako da to dobivam u zadnji čas. I ja sada preko vikenda moram pripremati svoju objavu.“

“Imamo svoje odvjetnike, ali smo dobili i odvjetnike po službenoj dužnosti. I zamjenika suca imamo tako da se nikad ništa ne kaže. Svaki pametan zna da osam rasprava mjesečno u Osijeku plus spavanje, to nenormalno košta. Znači – odvjetnik najmanje osam dana mjesečno treba boraviti van svog mjesta. To je najnepravedniji postupak u povijesti čovječanstva. E sad, Eduardo, kako sud ispunjava želje tužiteljstva, nije bilo problem da on dođe u ponedjeljak nego je problem da uz sav taj silni kriminal šef Uskoka stalno dolazi na moje rasprave, njegov životni cilj je da mene i Bandića strpa u zatvor. Bandić je imao sreće pa je na vječnom počinku. A ja sam još tu. Eduardo daje iskaz i ja otvaram portale, jedan portal objavi nešto tako grozno, jer je Eduardo citirao da nakon njegove smrti sva njegova imovina pripada meni i gledam svi prenose taj naslov”, govorio je Mamić.

“I čitam ismijavanje mene, pogledajte u kakvim kandžama kriminalaca je bio. A ovo je istina: Eduardo je rođen 25. 2. 1983. I na svoj 18. rođendan je potpisao ugovor o posredovanju i zastupanju sa Mamićem i svojim agentom Brazilcem. Na njemu piše, a ovaj ugovor je sastavljen u tri primjerka uz prijevod, tu se kaže da smo Brazilac i ja njegovi menadžeri.“

Tu piše da sam ja pokrovitelj, a Brazilac punomoćnik. I piše da je pokrovitelj igraču isplatio 50.000 dolara. Dalje piše, ugovorne strane utvrđuju da će do kraja karijere dijeliti u omjeru 25 posto pokrovitelj, 25 posto punomoćnik, 50 posto igrač. To je prvi ugovor. Drugi ugovor, u kojem smo samo Eduardo i ja, obveze pokrovitelja tu pišu. Ja sam u svakog igrača ulagao oko 100.000 dolara. I to piše u ugovoru, da je primio prije potpisivanja ugovora. I piše da pokrovitelj svoja prava može prenijeti na FIFA agenciju. Ja onu obvezu gdje smo Suzano i ja smanjujem na 20 posto moje i Suzanove, toliko će nam davati Eduardo od svoje zarade. To znači da je Eduardo pristao da novac od transfera ide meni, između kluba i igrača, oni reguliraju odnos, da dijele pola-pola. On kad dobije tih 50 posto mora meni prebaciti… A ova budala ne uzima od Eduarda 50 posto nego svih 14 milijuna ostavljam Dinamu“, kraja nije bilo pa je tu spomenuta i Eduardova baka, ali i sadašnji prvi čovjek Dinama Velimir Zajec.

“Eduardo je došao u Dinamo sa 16 godina i doveo ga je Suzano, Canjuga je bio predsjednik. Od 2000. do 2002. je predsjednik bio Barišić, a sportski direktor? Današnji spasioc Dinama Velimir Zajec. Dinamo je imao obavezu po tom ugovoru kad ja nisam postojao, Eduardo je imao 150 tisuća Ja sam dobio pravomoćnu presudu protiv Eduarda, mi smo se nagodili, dobio sam crkavicu i razišli smo se. Suzano je rekao da od Dinama nije dobio ništa, i da je Eduardo živio u faveli, “baka me molila da ga izvučem jer je pothranjen, i ja sam mu osigurao prehranu i smjestio ga u centar za treniranje.”

“Ja sam Dinamu dao najmanje 50 milijuna eura u kešu da bih riješio dugove. Imam papire za samo nekoliko milijuna”, rekao je Mamić na kraju uz ponovljenu tvrdnju da mu je sve namješteno i da je na šest i pol godina zatvora osuđen i pored 93 svjedoka i „amnestije“ Luke Modrića i Dejana Lovrena.

Imao je što za poručiti i novoj Upravi Dinama.

“Ljudi koji vode Dinamo imaju bianco podršku od mene. Moje vrijeme je prošlo, niste me vi otjerali. Iako ste u kampanji govorili da se čeka forenzika, revizija i kosturi iz ormara. Ali, ništa od toga. Uprava koju ste vi smijenili prošle godine je Dinamu ostavila 33 milijuna eura budućih potraživanja. Ostavila je Dinamu ranking da mora igrati samo jedno pretkolo Lige prvaka. Nije taj ranking Dinamu došao ovo proljeće, nego je nastao u prošlih pet godina.

Na trenere ste ove sezone dali 10 milijuna eura, a niste bili kadri Vlatki Peras, koja je ostavila godine života u Dinamu, dati 500 tisuća eura otpremnine. To bi bilo sukladno njenoj menadžerskoj plaći. Ne možete falsificirati povijest, skidati slike mene i brata. Nije dinamo počeo prošlog proljeća, kada ste vi došli!”

Pripisao si je i dovođenje nekih igrača u Dinamo.

“Zdravko Mamić je odveo Petra Sučića u Dinamo. Ali to se ne zna jer je to zabranjena tema. Ivo Džidić, Sučićev menadžer, nazvao me je i zamolio da ga poguram. Ja sam nazvao Vlatku Peras i zamolio je da ga uzme, ona je rekla “Šefe, nema problema”. Zrinjskom je plaćeno 200 tisuća eura odštete i Sučić je otišao u Dinamo. I onda dođu pripreme Dinama, a Bišćan ga na vodi na pripreme. Iako je vodio sve koji mogu hodati. Onda je moj brat Zoran nazvao Vlatku i rekao da naredi Bišćanu da uzme Sučića. Sve ostalo je povijest.

Soldu sam iz Širokog plasirao u Dinamo. Sada vrijedi kao Sučić, a Dinamo ga je kupio za 100 tisuća eura. Gvardiol je igrao na turniru mladih u Međugorju, vidio sam ga i nazvao Zokija “Brate, imamo tu igrača od 100 milijuna eura, stavi ga odmah u prvu momčad i tako je i bilo. Gvardiol je isprva kiksao i to protiv Ferencvaroša za ispadanje u pretkolu Lige prvaka, ali ga je Zoki forsirao.”