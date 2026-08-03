Kalik ima novi klub: Bivši Hajdukovac dolazi kod Sopića, mogao bi zaigrati protiv Dinama

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Luka Kolanovic via Guliver

Nakon što je okončao suradnju s Hajdukom, australski veznjak pronašao je novu destinaciju.

Anthony Kalik karijeru nastavlja u Litvi. Nekadašnji veznjak Hajduka potpisao je za Kauno Žalgiris, aktualnog litavskog prvaka kojeg s klupe vodi Željko Sopić.

Nakon isteka ugovora sa splitskim klubom ovog ljeta bio je bez angažmana, a novi klub mogao bi ga registrirati već za sutrašnji ogled protiv Dinama u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka na Maksimiru, pod uvjetom da to učini najkasnije 24 sata prije početka susreta.

“Uoči dvoboja 3. pretkola Lige prvaka protiv Dinama našoj se momčadi pridružio dugogodišnji nogometaš Hajduka i kandidat za australsku reprezentaciju Anthony Kalik”, objavio je Kauno Žalgiris prilikom predstavljanja novog igrača na društvenim mrežama.

Kalik je napustio Hajduk nakon što više nije bio u planovima trenera Gonzala Garcije. Tijekom četiri godine provedene na Poljudu njegova je uloga varirala, od standardnog člana početne postave do igrača koji je uglavnom ulazio s klupe. Prošle sezone nastupio je 23 puta, postigao dva pogotka, a po isteku ugovora razišao se sa splitskim klubom. Prema Transfermarktu njegova vrijednost iznosi 500 tisuća eura.

U dresu Hajduka odigrao je ukupno 129 utakmica te pritom zabio osam golova i upisao sedam asistencija. Osim za splitski klub, u SHNL-u je nastupao i za Goricu te Rudeš. U Hajduk se vratio iz Gorice u kolovozu 2022. godine. Bio je i među kandidatima za australsku reprezentaciju, no još nije debitirao u službenoj utakmici.