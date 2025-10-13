Crna Gora izbjegla novu blamažu protiv 204. reprezentacije svijeta

Podijeli :

AP Photo/Risto Bozovic via Guliver

Nogometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je Lihtenštajn u prijateljskoj utakmici rezultatom 2:1, a izabranici Mirka Vučinića uspjeli su u samoj završnici, pogocima Milutina Osmajića i Viktora Đukanovića, izbjeći poraz i novu neugodnost te stići do pobjede.

Ljubitelji nogometa očekivali su reakciju nakon teškog poraza od Farskih otoka (4:0), no umjesto toga uslijedio je novi šok. Crna Gora je imala inicijativu protiv slabijeg protivnika, ali su gosti ipak poveli i dobili prvo poluvrijeme. Strijelac pogotka, nakon 11 mjeseci čekanja, bio je Aron Zele.

U drugom dijelu susreta Vučinićevi su igrači, svjesni da su na pragu nove blamaže, krenuli po svaku cijenu preokrenuti rezultat. Nikola Krstović imao je veliku priliku, no nije uspio zatresti mrežu, a ubrzo potom neprecizan je bio i Milutin Osmajić. Lihtenštajn se grčevito branio u pokušaju da dođe do velike pobjede, ali…

U 74. minuti Osmajić je ipak poravnao rezultat, nakon što je vratar Lihtenštajna obranio udarac mladog Andreja Kostića. Uslijedila je prava opsada gola gostiju, redale su se prilike, a potpuni preokret donio je Viktor Đukanović, mladi napadač koji je u golgeterskoj formi – u dresu DAC-a Dunajská Streda bio je strijelac na pet uzastopnih utakmica.

Crnu Goru do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo očekuju još dvoboji s Gibraltarom i Hrvatskom, nakon čega slijedi možda i najvažnije natjecanje u povijesti crnogorskog nogometa – Liga nacija. Crna Gora će igrati u C diviziji, a ako izbori plasman u doigravanje za Europsko prvenstvo, protivnik će joj biti jedna od reprezentacija iz iste divizije.

Prikazano protiv Farskih otoka i Lihtenštajna ne ulijeva previše optimizma, ali… možda će upravo te utakmice, koje će ostati zapamćene kao razočaravajuće, poslužiti kao uvertira za buđenje i početak povijesnog uspjeha – prvog velikog natjecanja u povijesti crnogorskog nogometa.