Ništa od dolaska na Poljud: Hajdukova velika želja potpisala novi ugovor

Kouka se posljednjih tjedana povezivao s dolaskom na Poljud, a informacije o interesu splitskog kluba prvi su objavili egipatski mediji. Prema tvrdnjama tamošnjeg novinara i bivšeg vratara Ahmeda Shobeira, Hajduk je igraču ponudio godišnju plaću od 300 tisuća eura uz dodatnih 100 tisuća eura bonusa za potpis ugovora.

Ipak, veznjak je na kraju odlučio ostati u poznatom okruženju i nastaviti karijeru u Al Ahlyju, čiji je član od 2021. godine.

Kouka je cijelu dosadašnju seniorsku karijeru proveo u egipatskom velikanu, za koji je upisao 120 nastupa, postigao tri pogotka i dodao četiri asistencije. Može igrati na pozicijama defenzivnog veznog i lijevog beka, a iza sebe ima i 11 nastupa za reprezentaciju Egipta.

Njegov ugovor istjecao je krajem lipnja pa je ovog ljeta mogao promijeniti sredinu bez odštete, no umjesto transfera odlučio je ostati u klubu s kojim će nastaviti suradnju još nekoliko sezona.