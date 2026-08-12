Počinje spektakl saudijske lige! Samo na SK gledajte najveće zvijezde i Ronaldov pohod na 1000. gol

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Reuters, Hamad I Mohammed via Guliver

Vrijeme je za spektakl! U četvrtak, 13. kolovoza, započinje nova sezona saudijske Pro lige, a sve uzbudljive derbije i poteze najvećih nogometnih majstora pratite ekskluzivno na Sport Klubu.

‘Lige petice’ više nemaju monopol na vrhunski nogomet – saudijsko prvenstvo izraslo je u ligu preplavljenu svjetskim zvijezdama, a pred nama je devet mjeseci uzbudljive borbe za titulu i nove rekorde nogometnih majstora.

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Ronaldo u lovu na 1000. gol

Neuništivi 41-godišnji Cristiano Ronaldo napada povijesne golgeterske rekorde i kreće u obranu naslova u dresu Al Nassra. Prošle sezone postigao 28 prvenstvenih pogodaka. Kultni napadač ovog je ljeta nastupio na svom šestom Svjetskom prvenstvu, postigavši tri gola prije ispadanja Portugala u osmini finala od kasnijeg prvaka Španjolske.

Time je stigao do 976 golova u seniorskoj karijeri i ne skriva želju da stigne do nestvarne brojke od 1000 pogodaka. To je potpuno ostvariv cilj za igrača koji je zabio 129 golova u 148 utakmica od dolaska u Al Nassr, a prvu priliku ima u subotu protiv Al Fateha (20:00 sati, Sport Klub 7).

U tom podvigu vodit će ga novi trener, uvijek zanimljiv i kontroverzan bivši menadžer Celtica, Tottenhama i Nottingham Foresta, Ange Postecoglu, a ostaje za vidjeti kako će se prilagoditi zahtjevima australskog stručnjaka.

Napeta utrka za naslov

U pohodu na titulu, Al Nassru su glavni konkurenti Al Ittihad, Al Ahli i Al Hilal.

Al Ittihad dobro je ušao u sezonu plasiravši se u Azijsku Ligu prvaka nakon pobjede 4:1 protiv UAE-ovog Al Jazire u kvalifikacijama. Steven Bergwijn bio je dvostruki strijelac, uz pogođene mreže Houssema Aouara i Marwana Al Sahafija, što je osiguralo pobjednički početak za novog trenera Jensa Wissinga. Prvaci iz 2025. u subotu otvaraju prvenstvo protiv Al Kholooda (20:00 sati, Sport Klub 10).

Al Hilal je pokazao namjeru da vrati naslov prvaka dovođenjem nizozemskog napadača Crysencia Summervillea. Gigant iz Rijada platio je West Ham Unitedu 64,5 milijuna eura za četverogodišnji ugovor s Nizozemcem, koji je postigao samo osam golova u dvije sezone u Premier ligi pa se od njega očekuje bolji učinak kako bi se nadoknadio odlazak Marcosa Leonarda u Ajax.

Trener Simone Inzaghi i dalje računa na Karima Benzemu, Darwina Núñeza, Malcoma i Salema Al Dawsarija. Podsjetimo, Hilal je prošle sezone ispustio naslov sa zaostatkom od tek dva boda za Al Nassrom, a novu sezonu otvaraju u petak protiv Al-Faisalyja (20:00 sati, Sport Klub 3).

Velike promjene tijekom ljeta doživio je i Al Ahli. Dvostruki uzastopni prvak Azije u novu sezonu ulazi u znatno izmijenjenom sastavu. Nakon isteka ugovora klub su napustili nositelji igre Franck Kessié i Riyad Mahrez, a do promjene je došlo i na klupi. Tvorac uspjeha Matthias Jaissle otišao je u Newcastle United, pa je kormilo preuzeo trener bh. korijena Marino Pušić, potpisavši dvogodišnji ugovor.

Glavna uzdanica u napadu ostaje Ivan Toney, koji je prošle sezone zabio čak 42 gola i odveo momčad do trećeg mjesta u prvenstvu, a sebi osigurao mjesto u reprezentaciji Engleske na Svjetskom prvenstvu. Vrijedi napomenuti i kako mu je njegov ostanak još uvijek upitan, jer ga more pravni problemi koji iziskuju dolaske u London, a nije tajna ni da je za njegovo dovođenje zainteresirano nekoliko klubova Premier lige.

Al Ahli otvara prvenstvo u četvrtak protiv novog prvoligaša Al Diriyaha (20:00 sati, Sport Klub 1), a u sastavu bi mogla debitirati i dva velika ljetna pojačanja: portugalsko krilo Francisco Trincão, stigao iz Sportinga za 39,3 milijuna eura kao izravna zamjena za Mahreza, te armenski kreator igre Eduard Spertsyan, doveden iz Krasnodara za 22 milijuna eura.

Dodajmo i da Al Qadsiah slovi za najopasnijeg “crnog konja” prvenstva. Taj klub pod patronatom Aramca vodi bivši menadžer Liverpoola Brendan Rodgers, koji s klupe napada sam vrh i te će pokušati donijeti prvi trofej u klub još od 1984. godine.

Najskuplje zvijezde saudijske Pro lige

Kada je riječ o najskupljim imenima koja gospodare travnjacima Saudijske Arabije, Cristianu Ronaldu u napadu društvo pravi João Félix. Uz njih, u redovima aktualnih prvaka igraju i bivše zvijezde Bayerna Sadio Mané i Kingsley Coman koji donose ubojitu brzinu na krilnim pozicijama.

S druge strane, Zlatna lopta Karim Benzema predvodi napad Al Hilala, dok sredinom terena diktiraju ritam prekaljeni diktatori igre Rúben Neves i Sergej Milinković-Savić. U Al Ittihadu glavne su uzdanice francuski brzinac iz Aston Ville Moussa Diaby te marokanska zvijezda Youssef En-Nesyri, dok meksički reprezentativac i novopečena zvijezda u usponu Julián Quiñones predvodi iznimno ambiciozni projekt Al Qadsiaha.

A osim najvećih svjetskih zvijezda, u novoj sezoni saudijske lige pratit ćemo i nastupe jednog hrvatskog igrača, bivšeg Vatrenog Tina Jedvaja, koji nastupa u dresu Al-Shababa, a u prvom kolu igrat će protiv Al-Qadsiaha u četvrtak (20:00 sati, Sport Klub 3).

Prema svemu sudeći, očekuje nas najneizvjesnija, taktički najzrelija i zvijezdama krcata sezona do sada, a svaki korak ove nogometne elite pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.

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