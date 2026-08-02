Garcia otkrio zašto Sigur nije igrao: ‘Nismo htjeli riskirati’

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Hajduk.hr / Robert Matić

Nakon poraza od Varaždina (2:1) u prvom kolu SuperSport HNL-a trener Hajduka Gonzalo Garcia nije skrivao nezadovoljstvo igrom svoje momčadi. Na konferenciji za medije posebno je izdvojio slabo prvo poluvrijeme, umor igrača te pogreške koje su presudile ishod susreta.

Garcia je istaknuo da su Splićani odigrali dva potpuno različita poluvremena.

“Prvo poluvrijeme bilo je jako loše. Bili smo spori, bez energije i nismo uspjeli stvoriti gotovo ništa. U nastavku smo izgledali puno bolje, preuzeli kontrolu, stvarali prilike i po prikazanom smo zaslužili bolji rezultat, ali skupo su nas stajali primljeni golovi”, rekao je.

Na pitanje o manjku energije i kreativnosti objasnio je kako je zgusnut raspored ostavio traga na momčadi.

“Iza nas su dva duga putovanja i puno utakmica. Zbog toga moramo rotirati igrače, a neki nastupaju na pozicijama koje im nisu prirodne”, kazao je Garcia.

Osvrnuo se i na izostanak Nike Sigura, naglasivši da razlog nije ozbiljnija ozljeda.

“Protiv Pafosa trebao je odigrati dvadesetak minuta, ali smo igrali produžetke i osjetio je zatezanje u stražnjoj loži. Nije riječ o ozljedi, no nismo željeli riskirati.”

Trener Hajduka priznao je i da momčadi nedostaje širine, posebno na krilnim pozicijama.

“Na raspolaganju imamo samo jedno pravo krilo, a drugo je ozlijeđeno. Zato koristimo igrače na pozicijama koje im nisu prirodne. Moramo biti stabilniji.”

Posebno je kritizirao način na koji je njegova momčad primila pogotke.

“Primili smo dva naivna gola. Kod drugog smo napravili veliku pogrešku, a prvi nakon prekida nije se smio dogoditi. Ne možemo dopustiti da nam isti problemi odlučuju utakmice.”

Garcia je potvrdio da Hajduk radi na dovođenju pojačanja, iako priznaje da tržište nije jednostavno.

“Klub radi na tome, ali nije lako pronaći prava rješenja. Imamo odlaske, ozljede i gust raspored, što se osjeti na momčadi.”

Za kraj je pohvalio mladog Šotičeka, koji je priliku dobio s klupe.

“Nisam ga mogao staviti od prve minute, ali zadovoljan sam onim što je pokazao. Sada se okrećemo sljedećoj utakmici”, zaključio je trener Hajduka.