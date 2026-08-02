Bliži li se odlazak Sigura iz Hajduka? Nema ga u zapisniku za susret s Varaždinom

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Hajduk.hr / Robert Matić

Niko Sigur nije među igračima na koje Gonzalo Garcia računa za gostovanje Hajduka kod Varaždina u prvom kolu HNL-a. Njegov izostanak nije bio najavljen uoči susreta, a razlog zasad nije poznat. Iz kluba je jedino potvrđeno da će trener nakon utakmice pojasniti zašto kanadski reprezentativac nije u konkurenciji.

Budući da službenog objašnjenja još nema, ponovno su se pojavile glasine o mogućem odlasku 22-godišnjeg veznjaka. Sigur se tek nedavno priključio Hajduku nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, no već dulje vrijeme povezuje ga se s transferom pa nije isključeno da je upravo to razlog njegova izostanka.

Ove sezone upisao je tek jedan nastup, u uzvratnoj utakmici protiv Pafosa u kojoj je ušao s klupe u 63. minuti. Hajduk navodno očekuje višemilijunsku odštetu za njegov transfer, dok mu Transfermarkt tržišnu vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura. Ugovor s Hajdukom traje do ljeta 2028. godine.