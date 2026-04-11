Neobična priča golmana: Ima tri nogometna državljanstva, a sad će s četvrtom reprezentacijom na SP?

Norveška bi uoči Svjetskog prvenstva mogla dobiti veliko pojačanje među stativama. Riječ je o Nikiti Haikinu, vrataru Bodø/Glimta, koji je dobio norveško državljanstvo i time stekao pravo nastupa za ovu reprezentaciju.
Haikinova životna i sportska priča prilično je neobična. Rođen je u Izraelu u ruskoj obitelji, a već u ranom djetinjstvu preselio se u Moskvu. Njegov nogometni razvoj nastavljen je u Engleskoj, gdje je započeo vratarsku karijeru, pa uz izraelsku i rusku putovnicu posjeduje i britansko državljanstvo.
Sada je toj listi dodao i norveško.
Tijekom boravka u Norveškoj, gdje je stigao 2019. godine, Haikin je izgradio snažnu vezu s klubom i državom. U dresu Bodø/Glimta ostvario je niz uspjeha, uključujući borbe za naslov i zapažene nastupe u europskim natjecanjima, a sam ističe da je upravo Norveška postala njegov pravi dom.
Tridesetogodišnji vratar mogao bi se uskoro naći i na popisu izbornika Stålea Solbakkena za Svjetsko prvenstvo, gdje bi konkurirao za mjesto među vratnicama, posebno s obzirom na ne baš uvjerljive nastupe Ørjana Nylanda u dresu Seville ove sezone.
Ipak, da bi Haikin zaista mogao zaigrati za Norvešku, potrebno je još odobrenje Fife, s obzirom na to da je ranije nastupao za mlađe selekcije Rusije. Ako dobije zeleno svjetlo, Norveška bi mogla dobiti vrlo zanimljivo rješenje na golu uoči velikog natjecanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
