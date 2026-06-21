Navijačka fešta u centru Zagreba: Koncert pa utakmica Hrvatske na velikom ekranu

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je kako će u utorak uoči drugog dvoboja hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Paname u službenoj Vatrenoj zoni na zagrebačkom Cvjetnom trgu koncert održati Zaprešić Boysi.

Program počinje već u 17 sati, a tijekom večeri posjetitelji će moći uživati u Vatrenoj klopi, navijačkim burgerima, piću i bogatom sadržaju poput sjedonogometa, stolnog nogometa, interaktivnim i nagradnim aktivacijama, a koncert Zaprešić Boysa od 21 sat dodatno će podići atmosferu u centru Zagreba.

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Vrhunac večeri bit će zajedničko praćenje utakmice Hrvatske i Paname na velikom ekranu od 1 sat iza ponoći, uz očekivano još jedno ispunjeno središte grada i jedinstveni doživljaj Svjetskog prvenstva.

Vatrena zona HNS-a “Pokaži srce za prvake” na zagrebačkom Cvjetnom trgu tijekom Svjetskog prvenstva svakodnevno otvara svoja vrata posjetiteljima i donosi bogat program ispunjen zabavnim aktivacijama, glazbenim programom i brojnim sadržajima za sve generacije.

U Vatrenoj zoni dostupni su i službeni HNS proizvodi, uključujući originalne dresove hrvatske reprezentacije, kao i Minix figurice hrvatskih reprezentativaca koje se trenutačno mogu kupiti isključivo u Vatrenim zonama na Cvjetnom trgu i Tvornici kulture.