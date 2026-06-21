Bomba s Otoka: Manchester United želi Baturinu?!

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Martin Baturina nastavlja privlačiti pažnju europskih klubova, a njegove igre na Svjetskom prvenstvu dodatno su podigle interes za hrvatskog veznjaka. Talijanski mediji navode da ga pomno prate Manchester United i Aston Villa, posebno nakon atraktivnog pogotka u porazu Hrvatske od Engleske (4:2).

Sjajne predstave za reprezentaciju samo su nastavak odlične sezone u Comu. Baturina je bio jedan od ključnih igrača u povijesnom plasmanu talijanskog kluba u Ligu prvaka, a sezonu je zaključio s osam pogodaka i četiri asistencije. Talijani ističu kako je njegov uspon krenuo nakon pobjedničkog gola protiv Bologne u sudačkoj nadoknadi.

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Interes za hrvatskog reprezentativca traje već mjesecima. Leeds je još zimus slao ponudu vrijednu gotovo 30 milijuna eura, no Como ju je odbio. Prema navodima iz Italije, klub je ovog ljeta odbio i ponudu od čak 50 milijuna eura, za koju se vjeruje da je stigla iz Premier lige.

Osim Manchester Uniteda i Aston Ville, ranije su se s Baturinom povezivali Bayern, Arsenal, Inter, Fiorentina i Torino.

S obzirom na njegove igre u Comu i reprezentaciji, sve je više nagađanja da bi hrvatski veznjak uskoro mogao ostvariti transfer karijere.