Obala Bjelokosti pogotkom šokirala Njemačku! Pogledajte gol

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Afrička reprezentacija prva je zatresla mrežu!

Kao jedan od derbija drugog kola grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva najavljivao se okršaj iz skupine E između Njemačke i Obale Bjelokosti.

Iako su favorizirani Nijemci diktirali tempo utakmice u prvih pola sata, nisu uspjeli kreirati ozbiljniju prigodu, a manjak konkretnosti iskoristili su “Slonovi”.

Fantastični Diomande probio je Kimmicha po lijevom krilu te poslao ubačaj pred sama vrata Manuela Neuera. Amad Diallo je primio loptu te pucao iz blizine, no Brown je blokirao taj pokušaj. Ipak, lopta se nes(p)retno odbila na lijevu kopačku Francka Kessieja koji je pogodio u nečuvani dio mreže.

Gol možte pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Obala Bjelokosti je s 1:0 slavila u prvom kolu protiv Ekvadora golom Dialla u 89. minuti, dok je Njemačka deklasirala Curacao sa 7:1.