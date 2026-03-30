Navijači u Engleskoj su bijesni, njih 75 posto želi ukidanje VAR-a

Nogomet 30. ožu 2026
xMartinxDaltonx via Guliver

Više od 75 posto navijača Premier lige ne podržava nastavak korištenja pomoćnih video sudaca (VAR), pokazalo je istraživanje navijačke skupine nogometaša.

Anketa je provedena online između 26. veljače i 23. ožujka, a u njoj je sudjelovalo gotovo 8000 navijača vrhunskih klubova, priopćila je Udruga nogometnih navijača (FSA).

Rezultati su pokazali da 75,7 posto ne podržava korištenje VAR-a u nogometu, a 91,7 posto ih je reklo da je VAR uklonio spontanu radost proslave golova.

“Ovi nalazi podupiru prethodno istraživanje FSA-e iz 2021., gdje su navijači izrazili sumnje u uvođenje VAR-a”, rekao je Thomas Concannon, voditelj mreže FSA-e u Premier ligi.

FSA je podijelio rezultate ankete s Premier ligom i sudačkim tijelom PGMOL te se veseli raspravi o nalazima, dodao je.

Kao odgovor, Premier liga je izjavila da je VAR doveo do točnijih rezultata, a istovremeno ostao manje remetilački nego u drugim europskim natjecanjima.

“U posljednjim sezonama bilo je oko 100 ispravnih poništenja VAR-a po sezoni – slučajeva u kojima bi golovi inače bili netočno dosuđeni ili poništeni, ili bi crveni kartoni ili jedanaesterci bili promašeni ili pogrešno dosuđeni”, rekao je glasnogovornik Premier lige u izjavi.

“Liga primjenjuje visoki prag za VAR intervencije, pri čemu odluka suca ima prednost. Kao rezultat toga, VAR je manje nametljiv u Premijer ligi nego u drugim europskim ligama, uključujući Ligu prvaka, gdje VAR intervenira gotovo dvostruko češće.”

