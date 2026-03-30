Navijači u Engleskoj su bijesni, njih 75 posto želi ukidanje VAR-a

Više od 75 posto navijača Premier lige ne podržava nastavak korištenja pomoćnih video sudaca (VAR), pokazalo je istraživanje navijačke skupine nogometaša.

Anketa je provedena online između 26. veljače i 23. ožujka, a u njoj je sudjelovalo gotovo 8000 navijača vrhunskih klubova, priopćila je Udruga nogometnih navijača (FSA).

Rezultati su pokazali da 75,7 posto ne podržava korištenje VAR-a u nogometu, a 91,7 posto ih je reklo da je VAR uklonio spontanu radost proslave golova.

“Ovi nalazi podupiru prethodno istraživanje FSA-e iz 2021., gdje su navijači izrazili sumnje u uvođenje VAR-a”, rekao je Thomas Concannon, voditelj mreže FSA-e u Premier ligi.

FSA je podijelio rezultate ankete s Premier ligom i sudačkim tijelom PGMOL te se veseli raspravi o nalazima, dodao je.

Kao odgovor, Premier liga je izjavila da je VAR doveo do točnijih rezultata, a istovremeno ostao manje remetilački nego u drugim europskim natjecanjima.

“U posljednjim sezonama bilo je oko 100 ispravnih poništenja VAR-a po sezoni – slučajeva u kojima bi golovi inače bili netočno dosuđeni ili poništeni, ili bi crveni kartoni ili jedanaesterci bili promašeni ili pogrešno dosuđeni”, rekao je glasnogovornik Premier lige u izjavi.

“Liga primjenjuje visoki prag za VAR intervencije, pri čemu odluka suca ima prednost. Kao rezultat toga, VAR je manje nametljiv u Premijer ligi nego u drugim europskim ligama, uključujući Ligu prvaka, gdje VAR intervenira gotovo dvostruko češće.”