Navijači Tottenhama išarali mural posvećen novom pojačanju Arsenala

Podijeli :

via Guliver

Eberechi Eze u subotu bi trebao postati novi igrač Arsenala, a već prije nekoliko dana mu je u sjevernom Londonu naslikan mural. Razlog za to je što su najpouzdaniji nogometni novinari, David Ornstein i Fabrizio Romano, objavili kako je sve gotovo. No, taj mural nije dugo stajao neokaljan na zidu jer su se u to umiješali navijači Tottenhama.

Iako je rivalstvo između Arsenala i Tottenhama veliko te čak prelazi u sfere mržnje, ovaj put to nije bio jedini razlog za šaranje murala. Naime, Eze je prije nekoliko dana bio na korak od potpisa za Spurse, ali su se u utrku, nakon ozljede Kaija Havertza, ponovno uključili Topnici.

Haha pathetic bunch they are pic.twitter.com/3px5iUtO0x — Sarx (@Masaka83) August 23, 2025

Kako je Eze kao mladić bio član Arsenalove omladinske škole, dvojbe nije bilo gdje će engleski reprezentativac otići. Njegove oči bile su uprte samo u Arsenal te je nakon etape u Crystal Palaceu u južnom Londonu ponovno preselio na sjever glavnog grada Engleske.

Eze bi trebao biti predstavljen danas iako Arsenal od 18 sati i 30 minuta na Emiratesu započinje susret drugog kola Premier lige protiv Leedsa.