Navijači Rijeke ogorčeni: ‘Đale, nazvao bih sina po tebi; Zaslužuješ mural u Rijeci’

Navijači Rijeke nisu zadovoljni otkazom treneru Radomiru Đaloviću.

Na objavu kluba na društvenim mrežama da Radomir Đalović više nije trener prve momčadi Rijeke u komentarima se javilo preko 600 navijača aktualnog prvaka Hrvatske (do trenutka objave ovog teksta).

Ne možemo reći da smo brojali doslovno svaki, ali s velikom sigurnošću možemo reći kako je barem 95% komentara negativnih spram klupske odluke.

Drugim riječima, smatraju kako kreator dvostruke krune prošle sezone i ulaska u Konferencijsku ligu ovog ljeta nije zaslužio ovakav kraj na Rujevici.

Donosimo neke od tih komentara.

“Sanchez će opet morati osvojiti duplu krunu i u Konferencijskoj ligi doći barem do četvrtfinala, jer ako smijeniš čovjeka koji je srcem osvojio prvenstvo i kup onda nasljednik mora ići barem dva koraka dalje. Baš me to pogodilo, nije previše znao i nije imao iskustva, ali to je naš Đale. Ni Kekov odlazak me nije tako pogodio iako ga smatram kraljem.”

“Iskreno mi je žao. Čovjek koji je radio sa srcem i dušom. Nije ispalo kako treba, ali mislim da ću samo njega i Keka pamtiti po srčanosti.”

“Jednostavno više nije išlo. Sretno Đale i hvala ti na svemu, od igračkih do trenerskih uspjeha. No bez obzira na sve trebalo bi ga zadržati u klubu na nekoj funkciji.”

“Tužna i surova sudbina, do neki dan heroj a sada pakuje kofere. Iako mi nisi osobito drag bio. Pokazao si da vrijediš.”

“Konačno je Rijeka imala tenera koji živi Rijeku, šteta, zbog par loših utakmica, dobio nogu. Baš me zanima tko će ga zamijeniti.”

“Baš mi je žao. Hvala ti Đale, puno si dao i napravio za Rijeku kao grad. Nadam se da ćeš se jednog dana vratiti i ponovno voditi momke. Do neke druge prilike legendo!”

“E moj Radomire, brzo se zaboravio 25.5. Svu sreću u nastavku karijere ljudino!”

“Mislim da niste u redu i da ste mu trebali pustiti da odradi cijelu sezonu.”

“Žalost, nije trebao dobiti otkaz. To što neki igrači nemaju dovoljno volje i želje i ne daju 100 posto nije njegov problem, do jučer je bio legenda kluba a sada kada je imao vremena zbog pauze posložiti neke stvari i ekipu, vi mu dajete otkaz. Smijurija.”

“Žalit ćete vi još za Đaletom.”

“Nije zaslužio otkaz, igra nije bila prava, a bome nisu ni pojačanja kakva su trebala biti. Nitko srcem nije vodio ekipu kao Đale, a nekad je srce bitnije od novca. Ostao je uz Rijeku kad je najviše trebalo i ostavio trag koji će ostati zapisan zauvijek, i neki mural u Rijeci za njega ne bi falio. Đale, nadam se da ti nisu zatvorili vrata kluba zauvijek, hvala i sretno!”

“Đale, da mi se sin rodi nazvao bih ga Radomir. Hvala ti za veselje i energiju, hvala ti.”

U manjini su bili oni koji, koliko god da cijene Đalovića, smatraju kako potez uprave ima smisla.

“Đale, hvala ti na emocijama prema Rijeci i dobrome što si učinio, ostat ćeš nam u lijepom sjećanju. Posljednjih si se pola godine prilično pogubio, i sam znaš da ovo odavno nije ličilo na ništa. Želimo ti sreću i u poslovnom i privatnom smislu.”

Kako god, navijači Rijeke morat će se naviknuti na novi život, život nakon Đalovića koji će tako sigurno ostati heroj u očima navijača kluba s Kvarnera.