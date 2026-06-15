Navijače Dinama ovo će zanimati: Livaković progovorio o mogućem ostanku na Maksimiru

Dominik Livaković trenutačno je u potpunosti fokusiran na hrvatsku reprezentaciju i nadolazeće Svjetsko prvenstvo, no pitanje njegove klupske budućnosti i dalje izaziva velik interes. Status u Fenerbahčeu još nije razriješen, a sam vratar priznaje da mnogo toga ovisi o situaciji u turskom klubu.
Govoreći za Germanijak, Livaković je istaknuo da mogućnost ostanka u Dinamu nikada nije isključena, iako smatra da je još prerano za konkretne prognoze:
“To ovisi o puno faktora na koje ja i nemam neki utjecaj. Čeka se rasplet u Fenerbahçeu, izbori su tamo, ne znaju se niti uvjeti. Mislim da je još rano pričati o tim stvarima, ali Dinamo će uvijek biti opcija za mene. Dok god sam u nogometu – Maksimir je opcija. Vidjet ćemo.”
Ipak, naglašava kako mu je u ovom trenutku najvažnija reprezentacija te da ga priče o transferima ne opterećuju:
“Svjetsko prvenstvo i reprezentacija su mi prioritet u ovom trenutku. Stvarno me ne brine ta klupska priča. Fokusiran sam na ovo i odlično se osjećam.”
Osvrnuo se i na svoj povratak u Dinamo, koji su mnogi smatrali riskantnim potezom zbog okolnosti u kojima se dogodio. Livaković, međutim, tvrdi da nije imao nikakvih dvojbi:
“Ne da nisam pogriješio, već je to bila jedina logična i normalna odluka. Vratio sam se u okolinu koju poznajem i u kojoj najbolje funkcioniram. U kojoj mogu dati cijelog sebe. Na kraju smo uzeli duplu krunu, a po to sam se i vratio. Bez toga ne bi imalo smisla.”
Dodao je i kako se pri povratku nije osjećao pod pritiskom, već kao da se vraća kući:
“Ma ne. Čega bih se bojao? Vraćao sam se kući. Znao sam puno ljudi koje sam ostavio tamo i koji su me dočekali. Došli su i neki novi, u svlačionicu i u klub. No, od prvog razgovora s Bobanom i Kovačevićem – osjećao sam se kao i prije.”
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