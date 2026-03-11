Navijač Barcelone promašio 600 km, na kraju je ipak dobio utjehu

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Djelatnici kluba ipak su se potrudili da navijač ne ode kući potpuno razočaran pa su mu osigurali ulaznicu za utakmicu Exeter Cityja protiv Lincoln Cityja, tako da je barem ipak – gledao nogomet.

Jedan navijač Barcelone doživio je u utorak neugodno, ali pomalo i komično iznenađenje kada je, umjesto na utakmicu Lige prvaka između Barcelone i Newcastle Uniteda, završio na potpuno drugom stadionu – koji nosi isto ime.

Naime, umjesto na St James’ Park u Newcastleu, gdje se igrala utakmica Lige prvaka, stigao je na St James Park u Exeteru, udaljen gotovo 600 kilometara. Tamo je, umjesto europskog spektakla, gledao susret engleske treće lige između Exeter Cityja i Lincoln Cityja.

Neobičnu situaciju opisao je Adam Spencer, voditelj ureda za navijače Exeter Cityja.

“Jedan od naših volontera došao je u ured i rekao da je na ulazu čovjek koji želi gledati Barcelonu. Njegov engleski nije bio baš dobar, ali iz onoga što smo razumjeli, doputovao je iz Londona”, rekao je Spencer.

Kako se čini, do zabune je došlo zbog navigacije.

“Vjerojatno je u telefon jednostavno upisao ‘St James Park’ i samo slijedio upute navigacije. Bio je jako razočaran i pomalo posramljen kada je shvatio što se dogodilo”, dodao je Spencer.

Djelatnici kluba ipak su se potrudili da navijač ne ode kući potpuno razočaran pa su mu osigurali ulaznicu za utakmicu Exeter Cityja protiv Lincoln Cityja, tako da je barem ipak – gledao nogomet.