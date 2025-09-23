Napoli zabranio dolazak Eintrachtovih navijača na stadion

Podijeli :

(AP Photo/Gregorio Borgia)

Na utakmicu četvrtog kola ovosezonske Lige prvaka u Napulj neće smjeti doći navijači Eintrachta iz Frankfurta, a sve zbog sukoba navijača istih klubova od prije dvije godine.

Odluka o nedolasku navijača njemačkog kluba donesena je nakon takvog prijedloga policijske uprave Napulj koja je bila u skladu odluke Napuljskog odbora za javni red i sigurnost. Navijačima Eintrachta bit će zabranjena kupnja ulaznica za bilo koji sektor stadiona Diego Maradona u Napulju.

Prije dvije godine Napoli i Eintracht su igrali u nokaut fazi Lige prvaka i tada su se dogodili veliki sukobi navijača na napuljskim ulicama. Tom su prilikom uhićena petorica navijača Napolija i trojica navijača Eintrachta. Ozljede su zadobila dvojica policajaca, kao i petorica navijača Eintrachta, a prilikom svega je učinjena i velika materijalna šteta u gradu.

U aktualnoj sezoni Lige prvaka talijanski prvak Napoli je startao porazom 0:2 kod Manchester Cityja, dok je Eintracht u prvom kolu svladao Galatasaray na svom stadionu s uvjerljivih 5:1.

Utakmica Napolija i Eintrachta na rasporedu je 4. studenoga.