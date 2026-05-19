Najbolji strijelac Osijeka dobio ponudu od velikana sa sjevera Europe

Kako pišu Sportske novosti, 22-godišnjak je s osam ligaških pogodaka završio kao najbolji strijelac Osijeka, što nije prošlo nezapaženo na tržištu. Prva konkretna ponuda stigla je iz Švedske, od Malmöa, no dvije strane nisu blizu dogovora.

Navodno postoji velik razmak između ponude švedskog kluba i traženja Osijeka, pa zasad od transfera neće biti ništa. U klubu ne žele žuriti s prodajom i spremni su čekati zadovoljavajuću ponudu.

Prema Transfermarktu, Omerovićeva tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 2,5 milijuna eura, a ugovor s Osijekom ima do ljeta 2028. godine.