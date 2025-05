Nail Omerović potpisao novi ugovor s Osijekom

Podijeli :

xxIvanxPericx via Guliver

Krilni napadač Osijeka, 22-godišnji Nail Omerović, potpisao je novi ugovor s klubom, kojim se obvezao ostati do ljeta 2028. U netom završenoj sezoni postigao je četiri pogotka i upisao isto toliko asistencija, a redoviti je član reprezentacije Bosne i Hercegovine.

„Sretan sam što smo brzo dogovorili novi ugovor. U Osijeku se osjećam dobro, ovdje vidim prostor za daljnji napredak. Iza nas je teška sezona i svjesni smo da smo mogli više, ali vjerujem da ćemo u sljedećoj pokazati više i biti konkretniji. Poziv izbornika Barbareza velika mi je čast i motivacija – igrati za reprezentaciju poseban je osjećaj. Ne želim ništa obećavati, tko će igrati odlučuje stožer, ali poziv mi puno znači“, izjavio je Omerović.

Sportski direktor Osijeka, Alen Petrović, istaknuo je kako je produljenje suradnje s Omerovićem bio jedan od prioriteta.

„Već sada postoji interes za njega, ali kako gradimo novu momčad, važno nam je bilo zadržati ga. On razumije našu ambiciju da se vratimo na višu razinu, i drago mi je što vidi Osijek kao klub u kojem vrijedi ostati i razvijati se. Do sada je često igrao na poziciji koja mu nije prirodna, i to je utjecalo na njegov doprinos. Sad će imati priliku pokazati što može u svojoj pravoj ulozi.

Ovaj novi ugovor donosi mu stabilnost jer se više ne mora zamarati činjenicom da bi inače ulazio u zadnju godinu ugovora, što često otvara pitanje budućnosti. Vjerujemo da transfer treba doći kad igrač dosegne vrhunac, a naš cilj je da se momčad sljedeće sezone u potpunosti iskupi za podbačaje iz prošle“, zaključio je Petrović.