Na treningu Hajduka padali komadi leksema, stadion hitno zatvoren!

N1

Stadion će iduća dva dana morati biti zatvoren.

Momčad Hajduka je danas na glavnom terenu trenirala pred prvenstveni dvoboj u Vukovaru, a završetak treninga je obilježilo i padanje krhotina leksana, donosi to Dalmatinski portal.

U Splitu je opet zapuhala jača bura pa se dodatno pogoršala situacija na stadionu Poljud te se ‘otvorila rana’ od prvog dijela srpnja, kada je oštećen krov Poljuda.

Poljud će sljedeća dva dana biti zatvoren, a u međuvremenu će stići alpinisti kako bi sanirali krov.