Mourinho pohvalio Ivanovića i poručio: ‘Stručnjacima’ će sad biti jako teško kritizirati

Benfica je s 2:0 svladala Napoli u 6. kolu Lige prvaka na domaćem terenu.

Franjo Ivanović je dobio priliku od prve minute i u 20. minuti asistirao za vodstvo Benfice 1:0. Samuel Dahl je ubacio s lijeve strane, Ivanović je spustio do Richarda Riosa, a ovaj svladao vratara talijanskog prvaka.

Benfica je u 49. minuti “podebljala” vodstvo za konačnih 2:0. Ponovo je u akciji sudjelovao Ivanović. Hrvatski napadač je uposlio Riosa, a ovaj produžio do Leandra Barreira koji je lijepo zabio.

Svoje dojmove nakon utakmice otkrio je trener Benfice, Jose Mourinho.

“Nije bilo niti jednog igrača koji nije odigrao sjajnu utakmicu. Jedan ili dvojica su se istaknuli, ali kao momčad bili su fantastični. Pojačali smo sredinu, privukli njihove igrače, a Ivanović je napadao dubinu. Svi su odigrali sjajnu utakmicu. “Stručnjacima” će sada biti jako teško kritizirati Benficu. Imat će poteškoća jer je Benfica je odigrala sjajnu utakmicu”, rekao je Mourinho u svom stilu.

Ivanoviću je ovo bilo prvi put da je ove sezone započeo utakmicu Lige prvaka, i to nakon što je prethodne dvije odgledao s klupe, a na terenu je proveo 76. minuta.

“Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu smo se dobro branili, zabili drugi gol i završili utakmicu onako kako smo željeli. Mislim da smo odigrali stvarno dobro, ovo je bila jedna od naših najboljih predstava ove sezone jer smo kolektivno bili jako dobri“, rekao je Ivanović nakon pobjede.