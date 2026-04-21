Kovačević otkrio koji dvojac ne putuje u Istru i poručio: ‘Vrijeme je da pobijedimo nakon dvije godine’

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo u 31. kolu HNL-a očekuje gostovanje u Puli kod Istre 1961 (srijeda od 20.15 sati).

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je susret protiv Istre.

“U zadnje vrijeme su nam sve utakmice iste. Znamo da neće biti lagano. Istra je dobra ekipa, a nedavna promjena trenera dodatno nam otežava pripremu jer će sigurno donijeti neke nove ideje. Unatoč svemu, najviše gledamo sebe. Kad smo mi pravi, mislim da možemo protiv svakoga dominirati i doći do pobjede”, kaže Kovačević.

POVEZANO Dinamo objavio termin posljednjeg ovosezonskog derbija, evo kad Hajduk stiže na Maksimir!

Poraz na prošlom gostovanju u Puli predstavlja dodatan motiv.

“Sigurno je to dodatni motiv da im se revanširamo. Istra ima dobru, iskusnu ekipu s igračima poput Prevljaka, Lončara i Radoševića, uz dosta kvalitetnih mladih igrača. Oni su ozbiljna momčad i ozbiljno ih shvaćamo. Najvažnije je da od prve minute nametnemo svoju igru, a ako u tome uspijemo, nas će se najviše pitati.”

Dinamo na stadionu Aldo Drosina nije upisao pobjedu više od dvije godine.

“Istra nam u zadnje vrijeme doista nije ležala, ali mislim da je vrijeme da srušimo taj niz. Dvije godine je dugo razdoblje. Vjerujem da ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobjede”, poručio je Kovačević.

Otkrio je Kovačević tko propušta susret s Istrom, to su Scott McKenna i Gabriel Vidović.

“Ne vodimo ih na put jer nisu spremni, ali sreća u svemu je da ozljede nisu ozbiljnije. Vjerujem da će već u nedjelju konkurirati za sastav. Ostali su trenirali dobro koliko smo mogli u ovom kratkom periodu i dat će sve od sebe.”

Upozorio je što trebaju poboljšati.

“Jako dugo držimo dobru formu. Ipak, naravno da nisam sretan kad primamo golove, a u zadnje tri utakmice primili smo ih previše. Tu smo da to ispravljamo. Ako popravimo taj dio igre, u kojem moramo biti puno bolji, lakše ćemo dolaziti do pobjeda.”