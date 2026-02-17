Mourinho otkrio što su mu u Realu rekli kad je odlazio: ‘Danas im se može reći ne’

Podijeli :

AP Photo/Armando Franca via Guliver

Počinje nokaut faza Lige prvaka, a jedan od najzanimljivijih parova je onaj između Benfice i Real Madrida.

Da će ovo biti pravi eliminacijski okršaj između dva prva prvaka Europe vidjelo se u posljednjem kolu ligaške faze, kada je Benfica, koju predvodi bivši trener Reala José Mourinho, u samoj završnici došla do potrebne pobjede kako bi se ugurala među 24 momčadi koje nastavljaju natjecanje.

Sada se ponovno sastaju, ovoga puta u dvomeču, a uoči prve utakmice u Lisabonu Posebni je dobio pitanje o svom mandatu u Realu, koji je okrunjen titulom u Španjolskoj, ali i neuspjesima u Ligi prvaka. Tri eliminacije u polufinalima prethodile su konačnom osvajanju 10. naslova u Ligi/Kupu prvaka 2014., kada je trener bio Carlo Ancelotti.

“Otišao sam čiste savjesti. Florentino Pérez mi je na rastanku rekao: “Sada dolazi lakši dio, teži je završen.“ Bile su to intenzivne, teške i turbulentne godine. Bile su dio procesa koji je kasnije urodio plodom”, rekao je Mourinho.

Ipak, ne želi preuzeti zasluge za to što je samo godinu dana nakon njegova odlaska momčad koju je praktički on formirao postala prvak Europe.

“Ne osjećam se kao da sam bio dio bilo čega. Zasluge pripadaju onima koji su bili tamo.”

Dobio je i pitanje vezano uz svoj odlazak iz Madrida, a Portugalac je, u svom stilu, naglasio da je on bio taj koji je otišao.

“Danas se može reći “ne“ Real Madridu i Florentinu Pérezu.”

Ipak, nema zle krvi između njih dvojice.

“Čuli smo se kada sam potpisao za Benficu. Rekao mi je da je jako sretan jer sam potpisao za velik klub. Nije bio na prošloj utakmici, nadam se da će sada biti ovdje i da ću razgovarati s njim. Mi smo veliki prijatelji.”