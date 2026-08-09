Vatreni zabio prekrasan gol pa izašao zbog ozljede: ‘Koljeno je odmah nateklo’

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MartyxJean-Louis via Guliver

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić postigao je prekrasan pogodak za Orlando City, no njegova je momčad u 2. kolu Leagues Cupa upisala poraz 1:2 protiv meksičkog Club Leóna.

Orlando je poveo u 38. minuti kada je Pašalić nakon kombinacije s Antoineom Griezmannom i povratne lopte Tyresea Spicera sjajno pogodio dalji kut za 1:0. Bio je to njegov treći pogodak za klub u 2026. godini te prvi u ovom natjecanju.

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Drugo poluvrijeme donijelo je preokret gostiju, ali i peh za hrvatskog nogometaša. Nakon pretrpljenog grubog i nesankcioniranog starta u završnici prvog dijela, Pašalić je zbog bolova u koljenu morao napustiti igru prije 60. minute. León je to iskoristio te golovima Juana Guevare u 54. i Daniela Arcile u 72. minuti stigao do pobjede.

“Dobio sam udarac u koljeno i odmah je nateklo. Pokušao sam nastaviti, ali osjetio sam da koljeno nije stabilno. Neprihvatljivo mi je da sudac nije dosudio ni prekršaj za taj start”, izjavio je razočarani Pašalić nakon susreta.

Orlando će priliku za popravni ispit imati u srijedu, kada u posljednjem kolu grupne faze ugošćuje Atlético de San Luis.