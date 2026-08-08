Procurili detalji u Barcinom otimanju Rodrija Realu: “Vratio se iz Hrvatske i ovime sve iznenadio”

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(AP Photo/Phelan M. Ebenhack, File) via Guliver Image

Zvijezda Manchester Cityja, Rodri, bio je na korak do prelaska u Real Madrid prije nego što je Barcelona intervenirala i preusmjerila ga prema Camp Nouu.

Najveće iznenađenje u poslu oko Rodrija nije sam transfer, već tajnovitost koja je obavijala cjelokupne pregovore. Iako se čini da je sve riješeno u nekoliko sati, iza svega stoji dugotrajan trud da se pridobije igrača u dogovoru koji do danas još nije u potpunosti formaliziran. Prema pisanju španjolskog Sporta, Barcelona je okrenula situaciju u svoju korist bez ikakvih curenja informacija i uz potpunu diskreciju. Tajni detalji izašli su na vidjelo tek kada su pregovori stigli do same završnice.

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Kako je Rodri došao na prag transfera u Barcelonu?

Čitavu priču o transferu, koji je i prije nego što je postao služben zadrmao nogometni svijet, donosi Goal, koji ističe da se u cijelom slijedu događaja potrebno vratiti na 30. srpnja. Deco, sportski direktor Barçe, upravo je završio s nekoliko dana odmora u Hrvatskoj. Umjesto da otputuje izravno u Birmingham kako bi se priključio Barceloninom kampu na priprema, odabrao je drugačiji put. Prvo se vratio u Barcelonu, zadržao se nešto više od jednog dana, a tek potom otputovao s ostatkom delegacije.

U to vrijeme malo tko je razumio zašto. Trener Hansi Flick i njegovi igrači već su odletjeli u Englesku na pripremnu utakmicu, dok je sportski direktor ostao u Kataloniji. To zaustavljanje nije bilo slučajno; Deco ga je planirao s razlogom jer ga je čekao sastanak koji bi mogao označiti prekretnicu u Barceloninom prijelaznom roku.

Nitko nije znao da je Deco već nekoliko puta telefonski razgovarao s Rodrijevim bliskim timom ljudi zaduženih za njegovu karijeru. Nakon ispitivanja financijskih uvjeta, Barcelona je odlučila napraviti korak dalje i osobno se sastati s igračem. Sportska uprava zahtijevala je potpunu tajnost od svih uključenih. Tjednima je klub u javnosti nastupao oprezno, dok je iza kulisa slika bila potpuno drugačija. Nitko nije želio fotografiju sa sastanka, curenje vijesti ili bilo kakav pogrešan korak koji bi mogao upropastiti osjetljive pregovore – što nije lak zadatak u gradu u kojem i zidovi imaju uši.

Sastanak u hotelu s pet zvjezdica koji je promijenio sve

Rodri je potkraj srpnja boravio u Kataloniji zbog vjenčanja na Costa Bravi, a mladoženja se pokazao kao ključna figura u pregovorima. Španjolski veznjak iskoristio je priliku i pristao na sastanak s Decom kako bi iz prve ruke čuo sve o sportskom projektu Barcelone. Sastali su se u privatnoj prostoriji jednog od poznatih hotela s pet zvjezdica, a razgovor je trajao oko dva i pol sata.

Deco je osobno izložio projekt: ulogu koju bi Rodri imao i važnost koju mu Flick pridaje u svojim idejama i stilu igre. Barcelona ga želi učiniti ključnim dijelom novog projekta.

Taj je sastanak potpuno promijenio razmišljanje španjolskog reprezentativca. Real Madrid je do tog trenutka bio klub koji je najviše napredovao u kontaktima; Rodri je saslušao njihovu ponudu i vodio razgovore, ali im nikada nije dao konačni pristanak. Nakon sastanka s Decom dojmovi su se naglo promijenili. Barcelona je otišla iznimno zadovoljna, iako su znali da jedan sastanak nije dovoljan za zaključenje posla ove veličine.

Od tog trenutka započeo je mirniji, pozadinski rad. Deco je ostao u stalnom kontaktu s igračem, dok je Flick odigrao presudnu ulogu. Njemački trener u nekoliko je navrata osobno razgovarao s Rodrijem kako bi mu objasnio što se od njega očekuje i kakvo će mjesto zauzeti u momčadi. Taj detalj oslikava potpunu usklađenost sportskog direktora i trenera, koji zajednički rade na finalizaciji transfera.

Budući da nije uobičajeno da trener izravno kontaktira igrača, a vodeći se time da je gradski rival pažljivo pratio situaciju, Barcelona je osjetila da je trenutak da ide ‘all in’ u dovođenje bivše Zlatne lopte.

Dani Codina: Neočekivani saveznik iz sjene

U cijeloj priči prošla je nezapaženo još jedna figura koja je, prema izvorima bliskim pregovorima, odigrala važnu ulogu – Dani Codina. Mnogi navijači jedva da znaju čime se bavi, no čovjek zadužen za skrb o igračima iznimno je cijenjen u Barceloni. Njegov je zadatak olakšati igračima svakodnevicu oko putovanja, smještaja i logistike kako bi se mogli usredotočiti samo na nogomet, a usko surađuje i sa sportskom upravom.

Zašto je on bio važan? Codina je u Barcelonu stigao iz Manchester Cityja, gdje je godinama radio uz Rodrija i s njim izgradio izvrstan odnos pun povjerenja. Prema saznanjima Sporta, upravo je Codina pomogao u organizaciji sastanka u hotelu te asistirao u nekoliko odlučujućih trenutaka pružajući igraču osjećaj bliskosti i sigurnosti. Čak su se i pojedini gosti na Codininom vjenčanju, održanom nekoliko dana prije sastanka, šalili s Rodrijem i nagovarali ga da prijeđe u Barcelonu.

Odlučujući put u Madrid i poziv u četvrtak

Preostao je još samo završni korak. Deco je prošlog utorka otputovao u Madrid zbog raznih obveza na tržištu, pa je iskoristio priliku za dodatni pritisak. Sportski direktor želio je Rodrijevim zastupnicima uživo prenijeti koliko je Barcelona uvjerena u potrebu realizacije ovog transfera. Poruka je bila jasna: klub će učiniti sve što je moguće kako bi on postao novi vođa njihove vezne linije.

Taj je kontakt dodatno učvrstio već pozitivne dojmove, a pregovori su dovedeni do trenutka kada se čekalo samo zeleno svjetlo samog igrača. Decov put u Madrid izazvao je golem interes medija, pa je od tog trenutka na snazi bila samo jedna uputa: “Najstroža tajnost”.

Pregovori su se nastavili u tišini, pomičući se naprijed čak i dok su u vodećim španjolskim sportskim redakcijama rasle sumnje. Razgovori su se rastegnuli na sljedeće dane uz stalne kontakte obiju strana. A onda je stigao odgovor koji je Barcelona tako dugo čekala.

U četvrtak oko tri sata poslijepodne, igračev tabor primio je poziv. Projekt koji su izložili Deco i Flick u potpunosti je uvjerio španjolskog veznjaka, čime je posao napravio odlučujući korak naprijed.

Bili su to pregovori koji gotovo da nisu ostavili traga u javnosti – nekoliko telefonskih poziva, tajni sastanak u hotelu, Flickova izravna uloga i tihi utjecaj Danija Codine presudili su na vagi. Preostali su još samo finalni detalji, a u Barceloni osjećaju da su pred potpisom jednog od najboljih obrambenih veznjaka svijeta, čime su ujedno pokvarili dugogodišnje planove Real Madrida.

Sada su ostali još samo detalji i potpis ugovora kojim će Rodri i službeno postati novi igrač Barcelone, a njegove nastupe u La Ligi u novoj sezoni ekskluzivno gledajte u programu Sport Kluba!