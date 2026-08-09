Carević nakon drugog poraza: ‘Ne mogu biti ljutit, ovo nam mora biti putokaz’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Lokomotive u susretu su 2. kola HNL-a ostvarili i drugu ovosezonsku pobjedu svladavši na Maksimiru Goricu s 3:1 (2:0). Domaći su poveli golom Mirka Marića (12') i autogolom Ante Kavelja (40'-ag), Bruno Bogojević (60') smanjio je na 2:1, dok je konačni rezultat u sudačkoj nadoknadi postavio Noel Đurković (90+3').

Unatoč porazu, trener Gorice Mario Carević na konferenciji za medije naglasio je da njegova momčad ima na čemu graditi nastavak sezone.

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“Čestitam Lokomotivi na pobjedi. Mislim da smo zaslužili više. Imali smo veliki broj šansi koje smo morali poentirati. Moramo paziti kako primamo golove. Defenzivno smo dobro kontrolirali Lokomotivu. Zabijali su iz kontre i prekida, ali ne mogu svojima zamjeriti ništa. Možda sam subjektivan, ali mislim da smo imali svojih šansi. Ovo nam mora biti putokaz”, rekao je uvodno Carević.

Strateg Turopoljaca osvrnuo se i na dojam s terena gdje je Gorica u velikom dijelu susreta bila ravnopravan, pa i opasniji suparnik:

“Boli me poraz. Moramo se uloviti za pozitivne stvari. Ali mora naša realizacija biti bolja. Mijić je imao šansu, mogli smo okrenuti sve. Ne mogu ništa svojim igračima zamjeriti. Dobri smo bili u svemu, u kontri i na lopti. Sve u svemu, ne mogu biti zadovoljan zbog poraza, ali ne mogu biti ljut.”

Na pitanje o diskutabilnom prekršaju koji je prethodio drugom pogotku Lokomotive, Carević nije htio ulaziti u polemike:

“Tko mene sad pita? Ja to neću komentirati.”

Gorički kadar trenutačno je prilično skraćen zbog ozljeda i odlazaka ključnih igrača, što potvrđuje i sam trener:

“Izgubili smo vrlo bitne utakmice u sredini terena. Mi smo u dogovoru s klubom i tražimo igrače. Teško je zamijeniti Pozu i Pršira. Tražimo tu najviše. Erceg je van stroja i bit će duži period. Sule isto tako. Imamo Mijića i Karduma na mjestu napadača. Moramo proširiti momčad i moći reagirati s klupe. Dosta smo igrača izgubili i sad trebamo pronaći balans.”

Gorici u sljedećem kolu slijedi domaći ogled protiv Hajduka:

“Mi smo tu i moramo biti sto posto spremni. Nema lagane utakmice u kojima imamo veće šanse. Svaka utakmica nosi svoje poteškoće i za svaku se treba posebno pripremati. Nećemo biti konkuretni kao prošle godine, uzeli smo dosta bodova tada velikima, ali nam je cilj biti konkurentan s momčadima s kojima mislim da smo na razini. Kad kompletiramo kadar, vidjet ćemo dalje.”

Za kraj, dao je punu podršku novom napadaču Mijiću koji je na startu sezone imao problema s realizacijom:

“Mi smo doveli Mijića na račun konstitucije. On je u prvoj slovenskoj zabio 13, u Bundesligi 11-12. On je protiv Osijeka imao šansu, sada protiv Lokomotive je imao svoje šanse… On se izbori za svoje udarce. Kod 2-1 je mogao zabiti. Treba samo vjerovati u njega. Moramo nastaviti vjerovati i raditi”, zaključio je Carević.