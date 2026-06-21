Montella otpisan u Turskoj, na klupu stiže čovjek koji ih je već vodio tri puta?

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Seskimphoto via Guliver

Turska je na SP došla s velikim ambicijama...

Međutim, ubrzo su im krila srezali Australija i Paragvaj koji su bili bolji od Gulera i društva.

Njihov izbornik Vincenzo Montella blizu je otkaza. Talijanov sunarodnjak, insajder Nicolo Schira, objavio je da bi u tom slučaju izbornik Turske mogao postati Fatih Terim (72). Legendi bi to bio čak četvrti mandat na funkciji izbornika Turske.

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Terim je i stari poznanik Hrvatske. U tri različita mandata vodio je reprezentaciju Turske. S njom je 2008. senzacionalno došao do polufinala Eura i to preko Hrvatske na penale u nezaboravnoj utakmici, iako je Hrvatska vodila u sudačkoj nadoknadi.

Prvi put je Tursku vodio protiv Hrvatske još na Euru 1996., kada je momčad Ćire Blaževića slavila golom Gorana Vlaovića. Osim protiv Slavena Bilića i Ćire, igrao je i protiv Hrvatske koju je vodio Ante Čačić, i to dva puta. Na Euru 2016. (pobjeda Hrvatske 1:0) te u kvalifikacijama za SP 2018. gdje je završilo 1:1.