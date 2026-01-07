Modrićev suigrač trebao bi produžiti ugovor s Milanom

Podijeli :

Luigi Canu IPA Sport via Guliver

Francuski vratar Mike Maignan (30) trebao bi produžiti ugovor s AC Milanom do lipnja 2031. godine, objavili su talijanski mediji.

Maignanu sadašnji ugovor ističe na kraju ove sezone, a za njega veliki interes pokazuju Chelsea i Manchester United. Talijanski mediji navode kako su pregovori između njegovog menadžera i uprave Rossonera značajno napredovali posljednjih dana, te da je francuski golman blizu toga da potpiše novi ugovor s Milanom, po kojem bi godišnje zarađivao 5,7 milijuna eura neto. Time bi se kad je u pitanju visina plaća Milanovih igrača izjednačio s portugalskim napadačem Rafaelom Leaom.

Modrićev suigrač je stigao na San Siro u ljeto 2021. iz Lillea u transferu vrijednom 16,4 milijuna eura. Na vratima talijanskog kluba naslijedio je Gianluigija Donnarummu, koji je te godine kao slobodan igrač prešao u PSG.

Francuski golman je za Milan branio u 183 utakmice. Prvi vratar francuske reprezentacije postao je 2022. i dosad je upisao 37 nastupa za reprezentaciju.