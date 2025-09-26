Modrić sjajno započeo avanturu u Italiji, samo dvojica igrača imaju veću ocjenu od njega

Luka Modrić ljetos je preselio u momčad Milana i dosad upisao 355 minuta u utakmicama Serie A.
Prema podacima koje izdvajaju talijanski mediji, kapetan Vatrenih dobro se snašao i u novom izazovu, nakon što je 13 godina dominirao u Real Madridu.
Portal Fantacalcio.it objavio je prosječne ocjene igrača iz talijanskih medija u dosad odigranim utakmicama Seria A, a Modrić se ocjenom 6.88 nalazi pri samom vrhu. Samo dvojica igrača imaju višu prosječnu ocjenu od njega, a to su suigrač Christian Pulišić i Nico Paz (Como) s ocjenom 7.00.
Milan je u prvenstvo krenuo porazom od Cremonesea (1:2), a nakon toga upisao tri uzastopne pobjede protiv Leccea (2:0), Bologne (1:0) i Udinesea (3:0). Modrić je bio asistent u dvoboju s Lecceom i strijelac za pobjedu protiv Bologne.
Top 10 igrača Serie A prema talijanskim medijima:
- Christian Pulisic (Milan) 7.00
- Nico Paz (Como) 7.00
- Marcus Thuram (Inter) 6.88
- Luka Modrić (Milan) 6.88
- Kenan Yildiz (Juventus) 6.75
- Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.67
- Nicola Zalewski (Atalanta) 6.67
- Frank Anguissa (Napoli) 6.62
- Scott McTominay (Napoli) 6.62
- Nikola Krstović (Atalanta) 6.50
