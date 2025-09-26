Modrić sjajno započeo avanturu u Italiji, samo dvojica igrača imaju veću ocjenu od njega

Daniele Buffa via Guliver

Luka Modrić ljetos je preselio u momčad Milana i dosad upisao 355 minuta u utakmicama Serie A.

Prema podacima koje izdvajaju talijanski mediji, kapetan Vatrenih dobro se snašao i u novom izazovu, nakon što je 13 godina dominirao u Real Madridu.

Portal Fantacalcio.it objavio je prosječne ocjene igrača iz talijanskih medija u dosad odigranim utakmicama Seria A, a Modrić se ocjenom 6.88 nalazi pri samom vrhu. Samo dvojica igrača imaju višu prosječnu ocjenu od njega, a to su suigrač Christian Pulišić i Nico Paz (Como) s ocjenom 7.00.

Milan je u prvenstvo krenuo porazom od Cremonesea (1:2), a nakon toga upisao tri uzastopne pobjede protiv Leccea (2:0), Bologne (1:0) i Udinesea (3:0). Modrić je bio asistent u dvoboju s Lecceom i strijelac za pobjedu protiv Bologne.

Top 10 igrača Serie A prema talijanskim medijima:

  1. Christian Pulisic (Milan) 7.00
  2. Nico Paz (Como) 7.00
  3. Marcus Thuram (Inter) 6.88
  4. Luka Modrić (Milan) 6.88
  5. Kenan Yildiz (Juventus) 6.75
  6. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.67
  7. Nicola Zalewski (Atalanta) 6.67
  8. Frank Anguissa (Napoli) 6.62
  9. Scott McTominay (Napoli) 6.62
  10. Nikola Krstović (Atalanta) 6.50

