Modrić odabrao pet najboljih nogometaša svih vremena

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odabrao je za mrežni portal španjolskog dnevnika AS petoricu najboljih nogometaša u povijesti, što je prikazano u kratkom videu objavljenom u ponedjeljak (as.com).

U njemu je 40-godišnji vezni igrač Milana bio upitan da izdvoji petoricu igrača iz bilo kojeg povijesnog razdoblja, koji se njemu najviše sviđaju.

“Maradona, Francesco Totti, brazilski Ronaldo, Zvonimir Boban, koji je moj idol, i Zizou (Zinedine Zidane)”, odgovorio je Luka Modrić.

On je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, koji je napustio ljetos nakon 13 sezona provedenih u španjolskoj prijestolnici. S Hrvatskom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018., a iste mu je godine dodijeljena i Zlatna lopta kao najboljem nogometašu svijeta. Ima i broncu sa Svjetskog prvenstva 2022., a trebao bi predvoditi Hrvatsku i na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine, što će mu biti peto sudjelovanje na najvećoj nogometnom natjecanju.