Pepov nasljednik debitirao porazom na penale, Gvardiol zaradio lošu ocjenu BBC-a

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AP Photo/Chan Long Hei via Guliver Images

Enzo Maresca debitirao je na klupi Manchester Cityja porazom na penale od milanskog Intera u prijateljskoj utakmici u Hong Kongu.

Manchester City otvorio je novu eru, bez Pepa Guardiole koji je ovog ljeta napustio Etihad nakon plodnih deset godina u kojima je klubu donio 20 trofeja.

Za njegova nasljednika City je odabrao Enza Marescu, Talijana koji je prethodno vodio Parmu, Leicester i Chelsea. Dobro je krenuo pogotkom Divina Mubame u 14. minuti, no Benjamin Pavard izjednačio je samo šest minuta kasnije.

U drugom poluvremenu nije bilo golova, a u raspucavanju penala čak trojica igrača Cityja nisu zabila (Ait-Nouri, Husanov i Nico). Za Inter su poentirali Zielinski, Mosconi i Lavelli i to mu je bilo dovoljno za pobjedu.

Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol odigrali su prvih 45 minuta za City, što im je bio prvi nastup nakon Svjetskog prvenstva, dok je za Inter Petar Sučić ostao na klupi i nije sudjelovao u susretu. Interov trener Christian Chivu odlučio je poštedjeti hrvatskog veznjaka koji se nakon SP-a i zasluženog odmora nešto kasnije priključio suigračima.

Prema ocjeni BBC-a, Gvardiol je za nastup dobio ocjenu 5 uz opis:

“Loše čišćenje dovelo je do gola Intera. Još traži najbolju formu nakon propuštenih pet mjeseci prošle sezone zbog slomljene noge.”

Kovačić je ostavio nešto bolji dojam i zaradio ocjenu 6:

“Postoje dileme oko budućnosti Hrvata ovog ljeta, ali odigrao je dobro u veznom redu.”

Najbolju je ocjenu zaradio njihov suigrač Antoine Semenyo (8), reprezentativac Gane.

U srijedu 5. kolovoza u Seoulu City ima novi test protiv izabrane momčadi korejske lige, a 9. kolovoza u istom gradu igra protiv madridskog Atletica. Dana 16. kolovoza Građane čeka Community Shield protiv Arsenala.

Inter 5. kolovoza u Perthu igra protiv najvećeg rivala Milana, a tri dana kasnije na istom mjestu i protiv Juventusa.