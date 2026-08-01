Pepov nasljednik debitirao porazom na penale, Gvardiol zaradio lošu ocjenu BBC-a

Nogomet 1. kol 202616:25 0 komentara
AP Photo/Chan Long Hei via Guliver Images

Enzo Maresca debitirao je na klupi Manchester Cityja porazom na penale od milanskog Intera u prijateljskoj utakmici u Hong Kongu.

Manchester City otvorio je novu eru, bez Pepa Guardiole koji je ovog ljeta napustio Etihad nakon plodnih deset godina u kojima je klubu donio 20 trofeja.

Za njegova nasljednika City je odabrao Enza Marescu, Talijana koji je prethodno vodio Parmu, Leicester i Chelsea. Dobro je krenuo pogotkom Divina Mubame u 14. minuti, no Benjamin Pavard izjednačio je samo šest minuta kasnije.

U drugom poluvremenu nije bilo golova, a u raspucavanju penala čak trojica igrača Cityja nisu zabila (Ait-Nouri, Husanov i Nico). Za Inter su poentirali Zielinski, Mosconi i Lavelli i to mu je bilo dovoljno za pobjedu.

Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić Joško Gvardiol odigrali su prvih 45 minuta za City, što im je bio prvi nastup nakon Svjetskog prvenstva, dok je za Inter Petar Sučić ostao na klupi i nije sudjelovao u susretu. Interov trener Christian Chivu odlučio je poštedjeti hrvatskog veznjaka koji se nakon SP-a i zasluženog odmora nešto kasnije priključio suigračima.

Prema ocjeni BBC-a, Gvardiol je za nastup dobio ocjenu 5 uz opis:

“Loše čišćenje dovelo je do gola Intera. Još traži najbolju formu nakon propuštenih pet mjeseci prošle sezone zbog slomljene noge.”

Kovačić je ostavio nešto bolji dojam i zaradio ocjenu 6:

“Postoje dileme oko budućnosti Hrvata ovog ljeta, ali odigrao je dobro u veznom redu.”

Najbolju je ocjenu zaradio njihov suigrač Antoine Semenyo (8), reprezentativac Gane.

U srijedu 5. kolovoza u Seoulu City ima novi test protiv izabrane momčadi korejske lige, a 9. kolovoza u istom gradu igra protiv madridskog Atletica. Dana 16. kolovoza Građane čeka Community Shield protiv Arsenala.

Inter 5. kolovoza u Perthu igra protiv najvećeg rivala Milana, a tri dana kasnije na istom mjestu i protiv Juventusa.

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