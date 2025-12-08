Mladi napadač ovog je ljeta izabrao hrvatsku reprezentaciju, sada je doživio tešku ozljedu

Podijeli :

BEAUTIFUL SPORTS/Rainer via Guliver Images

Leon Grgić, 19-godišnji hrvatski U-21 reprezentativac i napadač Sturma iz Graza, teško se ozlijedio u gradskom derbiju protiv Grazera.

Iznesen je s terena na nosilima, a austrijski mediji navode da se sumnja na puknuće prednjeg križnog ligamenta, što bi značilo kraj sezone i dugotrajnu rehabilitaciju. Kleine Zeitung opisuje kako je Grgić odmah signalizirao da ne može nastaviti, a izraz lica odavao je jaku bol.

Grgić je ove sezone za Sturm zabio tri gola i dodao asistenciju u 16 nastupa te se afirmirao kao prvi napadački izbor hrvatske U-21 selekcije.

Ljetos je promijenio reprezentativno državljanstvo — nakon igranja za Austriju odlučio je prihvatiti poziv Hrvatske, naglasivši da odluka nije bila protiv Austrije, nego izraz identiteta i pripadnosti.

Za Hrvatsku je u četiri utakmice postigao četiri ključna gola u kvalifikacijama za Euro U-21.