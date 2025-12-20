Mladi napadač Dinama vratio se ranije s posudbe, može zaigrati protiv Lokomotive

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Na Maksimir se vratio ranije od očekivanog.

U Dinamo se vratio 19-godišnji Lovre Kulušić. Napadač je do kraja sezone trebao biti na posudbi u slovenskom Bravu, ali su ga iz Dinama vratili prije službenog isteka, piše tportal.

Razlog? Kulušić je nakon solidnog početka u kojem je u prve četiri utakmice zabio četiri gola, u potpunosti izgubio minutažu u Bravu. U slovenskom prvenstvu je skupio svega devet nastupa od čega samo tri od prve minute.

Još se ne zna hoće li Kulušić konkurirati za nastupe ili će mu se pronaći nova posudba. Nastupi li za Dinamo, to bi mu bio drugi klub u sezoni te ne bi mogao na novu posudbu do iduće sezone. No, i dalje konkurira za zadnju utakmicu polusezone protiv Lokomotive danas od 17.45 sati.

Kulušić je u Dinamo stigao za oko 200 tisuća eura iz Šibenika.