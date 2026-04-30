Mladi hrvatski napadač čeka pravu priliku u Njemačkoj: Dinamo, Rijeka i Hajduk prate situaciju

Mladi hrvatski nogometaš oduševljava svojim predstavama.

Tino Kusanović sve se više nameće kao jedna od glavnih tema u njemačkom drugoligašu Nürnbergu uoči ljetnog prijelaznog roka. Mladi napadač u posljednje je četiri utakmice za rezervnu momčad sudjelovao u šest pogodaka (pet golova i asistencija), čime je dodatno pojačao interes klubova izvan Njemačke i otvorio pitanje svoje budućnosti, piše poznati njemački portal Transfermarkt.

Njegov razvoj već je neko vrijeme pod povećalom. Nakon što je početkom 2025. produljio ugovor, u klubu su jasno dali do znanja koliko vjeruju u njegov potencijal. Ubrzo je stigao i prvi seniorski iskorak – debitirao je u 2. Bundesligi, redovito trenira s prvom momčadi, ali još čeka konkretnu minutažu. Trener Miroslav Klose poručio je da računa na njega, a s obzirom na to da je Nürnberg osigurao ostanak u ligi, završnica sezone mogla bi mu donijeti priliku.

Kusanović iza sebe već ima impresivne brojke u mlađim kategorijama. Prošle sezone dominirao je u U-17 ligi s 27 pogodaka u 21 nastupu, dok je na međunarodnoj sceni bio istaknuto ime hrvatske U-17 reprezentacije. Nastupi za U-18 i U-19 dodatno potvrđuju kontinuitet razvoja.

Takve igre nisu prošle nezapaženo. Tijekom zime Nürnberg je odbio ponudu AC Milana, a interes i dalje ne jenjava – među klubovima koji ga prate ističu se Dinamo Zagreb, Rijeka i Hajduk.

Za njemački klub situacija je delikatna… S jedne strane žele zadržati i razviti vlastiti talent, a s druge riskiraju da bez prave prilike izgube igrača koji bi mogao eksplodirati drugdje. Sličan scenarij već se dogodio s Franjom Ivanovićem, koji je nakon odlaska iz rezervne momčadi Augsburga karijeru izgradio kroz Rijeku, Union Saint-Gilloise i Benficu.

Zato će nadolazeći tjedni biti ključni. Nürnberg mora odlučiti hoće li Kusanoviću otvoriti vrata prve momčadi ili riskirati da njegov potencijal kapitalizira netko drugi.