Stigle su sjajne vijesti u vezi Luke Vuškovića

Hrvatski stoper Luka Vušković (19) vratio se treninzima nakon što je od 8. travnja bio izvan pogona zbog kontuzije koljena. Uz njega su se momčadi priključili i oporavljeni Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen i Jean-Luc Dompé, čime je trener dobio dodatne opcije u završnici sezone, piše Sport Bild.

Povratak mladog stopera, koji je u Hamburgu na posudbi iz Tottenhama, dolazi u ključnom trenutku. Bez njega HSV je upao u lošu seriju i upisao tri uzastopna poraza (Stuttgart, Werder, Hoffenheim), pa se sada nalazi na 15. mjestu i vodi borbu za ostanak.

Vušković zasad još trenira po posebnom programu. S trakom na koljenu odradio je individualne vježbe s loptom pod nadzorom rehabilitacijskog trenera Sebastiana Capela, a njegov nastup protiv Eintrachta još je pod upitnikom.

“Nadamo se da ćemo moći postupno pojačavati opterećenje. Želimo njegov povratak provesti razumno. I sutra će raditi sa Sebastianom Capelom, a nakon toga ćemo vidjeti kako se situacija razvija. To mi ulijeva samopouzdanje i daje dobar osjećaj jer znam da su bolovi popustili i da on silno želi biti na terenu te je uspio napraviti iduće korake u oporavku. Što to znači za subotu, još ne znam”, izjavio je trener HSV-a Merlin Polzin.

Dok Vušković još hvata formu, Lokonga, Poulsen i Dompé već su se potpuno vratili treninzima i konkuriraju za nastup u važnom susretu u Frankfurtu.