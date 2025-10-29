Garcia: Jako je teško igrati u Vinkovcima, i ranije smo tu patili

Hajduk je nakon raspucavanja jedanaesteraca izborio prolaz u četvrtfinale Kupa. Namučili su se Splićani kod Cibalije.

Susret je komentirao trener Gonzalo Garcia:

“Teška utakmica. Jako je teško igrati ovdje u Vinkovcima. Bili smo tu prije nekoliko tjedana i također patili. Imali smo dovoljno prilika za zabiti, ali nismo uspjeli. U nekoliko trenutaka smo gubili organizaciju, ali momci su se borili. Na kraju smo došli do penala, ali to je kup. Pokazali smo da smo fokusirani, koncentrirani. Nismo bili u stresu. Pokušali smo u produžecima zadržati mirnoću, posjed. Kod jedanaesteraca su šanse 50:50, mi smo na kraju bili uspješniji”, rekao je na početku.

O Almeninom pokušaju “panenke” u raspucavanju.

To je bio njegov izbor. On se javio za izvođenje. Odigrao je odličnu utakmicu, radi dobro, ali to kako će izvesti udarac s bijele točke je bila njegova odluka.

O Brajkoviću na poziciji beka.

Na treningu smo par puta igrali tako. On može igrati tu poziciju. Vidio sam da je Karačić umoran, a Brajković je imao nekoliko jako dobrih obrambenih akcija.

Koliko će ovih 120 minuta utjecati na sljedeći prvenstveni ispit protiv Slaven Belupa?

Mislim da dobro treniramo. Moramo doći kući, oporaviti se. Teško je bilo ovdje i 90 minuta, ovaj teren troši mnogo moći i energije, ali ok, bit ćemo tamo u Koprivnici sigurno na sto posto.