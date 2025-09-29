Mišković: Ako Rijeka bude prodana prvi koji će vam to reći sam ja

Podijeli :

HNK Rijeka

Predsjednik aktualnog prvaka Hrvatske govorio je o aktualnim temama.

Više puta činilo se kako je predsjednik Damir Mišković prodao Rijeku američkom biznismenu Billu Foleyju (80), ali od toga zasad nema ništa. O svemu je on progovorio u intervjuu za Novi list. No, prvo se osvrnuo na aktualno stanje u momčadi.

“Jedina je istina, a zato smo i napravili promjenu na vrhu struke prve momčadi jer smo vidjeli da imamo jednu skupinu igrača koji su izraubani, a većina drugih gotovo tri mjeseca skoro da nije odigrala jednu punu utakmicu i jednostavno nisu spremni, nisu u natjecateljskoj formi.

Novi se trener zato susreo s jako zahtjevnim poslom i moramo biti strpljivi u tom procesu balansiranja momčadi koji je Victor odmah pokrenuo da sve igrače dovede na razinu psiho-fizičke spreme neophodne za profesionalni nogomet.

Na Rijekinu razinu. I na svima nama je da im pomognemo. Na treneru da ih digne, a prateći treninge upravo je to ono što se i događa. Vidjeli smo drugo poluvrijeme kod Vukovara, katastrofa. I u pristupu. To su oni između sebe riješili. Vidjeli smo već protiv Istre da je opet bilo puno dobrih akcija i velikih šansi, a pristup i igra u obrani bili su daleko bolji.

No, vidi se još i taj grč kod igrača. I sad nema druge nego to prebroditi, dati podršku i igračima i treneru. S moje je strane sigurno imaju. Naravno da to ne ide “na prekidač”. Od početka priprema meni to nije izgledalo dobro, s gotovo posve istim igračima kao prošle sezone te novima koji su došli.

Protiv Istre su jasno pokazali volju i želju. Nekad te mora malo i sreća poljubiti, da nešto zabiješ, pobijediš, da se priča okrene. Ja mislim da će ubrzo biti na pravim postavkama i s pravim rezultatima.

No, svi mi u klubu, zajedno s navijačima, imamo zadaću da mi damo potporu da se oslobode toga grča. Svi koji su igrali nogomet znaju da kad upadneš u tu “rupu” i najboljim igračima na svijetu treba vremena da se vrate na svoju razinu.”

Je li se radilo ljetos krivo u prijelaznom roku ili na pripremama?

“Igrači koje smo doveli imaju ime i prezime. Uvijek se neki snađu, a neki ne. Sad imamo slučaj da neki nisu ni dobili priliku da dokažu kakvi su. Treneri to najbolje vide. No, činjenica je da je većina novih igrača bila zanemarena, da su igrali jako malo ili gotovo uopće nisu igrali.

Po mojem mišljenju je to bilo pogrešno, trebalo je bolje rasporediti opterećenja. Jer su gotovo stalno igrali isti, a opet… To nije izgledalo dobro. To je činjenica. Rezultati su stvarno loši. Nisam očekivao da će biti ovako loši. Na novom treneru je da to poboljša.

No, opet ću ponoviti, znam da su navijači ljuti, ja sam isto jako ljut kad vidim ljestvicu, ali moj je stav da igračima i stožeru treba pomoći, dakle, dati im podršku. Ako budu igrali kao u drugom poluvremenu protiv Vukovara, nikad više neće ništa napraviti i malo ćemo drukčije razgovarati, ali ako se budu borili i imali pravi pristup, onda će i pravi rezultat sigurno doći.

Istru nisu dobili, ali ne može im se ništa zamjeriti. Dali su sve od sebe. Neka tako nastave i doći će pobjede, a Rijeka će krenuti prema vrhu.”

Prodaja Rijeke?

“Ne mogu na to pitanje odgovoriti s “je” ili “nije”. Jer, po petstoti put, niti sam dobio pismenu ponudu, niti sam dobio pismenu odbijenicu. Dok ne dobijem konkretnu pismenu ponudu, sve te glasine koje čujete i o kojima čitate su samo to.

Ništa drugo nego glasine. Mediji skupljaju klikove, a vi se bez veze živcirate. Ako klub bude prodan, nitko to neće znati prije mene i nitko vam to neće reći prije mene.”

Ništa još od mirovine za njega, ima tu još energije?

“A netko je mora imati! Iako je sigurno da klub, ako mislimo zadržati razinu ili ga podići na još veću, treba novu financijsku injekciju. Kao što se događa svugdje u svijetu. U 13 i pol godina i dosadiš ljudima. Bio bih najsretniji na svijetu da se nađe netko tko može preuzeti i raditi još bolje jer ne mogu ni ja doživotno voditi klub. Niti to želim.

Stvorili smo respektabilni klub koji je odigrao 80 europskih utakmica i u četvrtak nastavlja tu priču, osvojio pet Kupova, Superkup, dva prvenstva, pet puta ušao u europske skupine, sagradio kamp i stadion na kojem se može igrati Liga prvaka…

Ne možemo potrošiti 20 milijuna eura na pojačanja kao, primjerice, Dinamo, ali mislim da smo za Rijeku napravili velike stvari. I imamo poštovanje cijele Hrvatske za ono što radimo. Zato i postoji taj interes, zato i dolaze potencijalni kupci s ozbiljnim namjerama. Jer smo napravili klub koji je po svemu posložen i idealan za razvoj igrača.”